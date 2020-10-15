影／大鯨魚游過色彩屋驚豔 基隆海派光雕連9天比出國美

基隆市政府與知名派對品牌「spunite」合作推出海派浪漫系列活動，17日起到25日連續9天，每天晚上6時30分到晚上10時，每半小時在正濱漁港舉辦夜間光雕展演。昨晚試燈讓民眾大為驚豔，比出國還美麗，不僅勾勒出色彩屋建築物的輪廓，更呈現光影變幻的夢境，充海海派的浪漫。

一條大鯨魚緩緩游過色彩屋，海派浪漫昨晚在正濱漁港色彩屋上演，各種海洋生物的光雕影像進場，讓色彩屋亮起來。結合插畫界的吳尊藝術家吳騏57 Art Studio的童趣魔幻創意，不僅勾勒出建築物的輪廓，更呈現光影變幻的夢境，讓整個基隆成為最夢幻的聲光劇場。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，有「台版威尼斯彩色島」之稱的正濱漁港色彩屋光雕展演，團隊克服漁港地形限制，與插畫家吳騏合作童趣奇幻風格的光雕投影作品，在正濱漁港彩色屋上呈現，將成為浪漫夜基隆的新亮點，17、18日正濱漁港更有專屬基隆的浪漫市集。

市府以「海派浪漫 24 hours Non- Stop」為策劃主軸，將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」。海派基隆是基隆港口城市的澎湃氣魄，依山傍海的天然優勢造就壯遊者們帥氣出航的模樣，展現海港「飄撇」氣味。浪漫基隆是夜深人靜的都市小探險，豐富文化肌理隱藏在巷弄中，夜晚溫柔鼓譟著漫遊者在街頭舞動，映照著都市製造的浪漫。

市府還設計3條深度旅遊路線預計在10月下旬上架KKDAY及MyTaiwanTour電商平台，包括「山海冒險，極限基隆探險」、「都會文青，海港人的慢靈魂」、「悠活基隆，漫漫基隆山海間」等，要把當地人生活融入遊程中、打造體驗當地文化的觀光新選擇，遊程包括夜訪台灣第一漁市崁仔頂、在地特色居酒屋體驗、潮間帶導覽等，邀請旅客在基隆的山海日夜之間，24小時玩不停。