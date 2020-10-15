快訊

鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東基督教醫院婦產科主任郭成興 接生第6000名寶寶

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興，昨天再接生1名新生兒，成為他在台東11年接生的第6000名寶寶，他也把這喜訊分享在個人臉書。圖／取自郭成興臉書
台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興，昨天再接生1名新生兒，成為他在台東11年接生的第6000名寶寶，他也把這喜訊分享在個人臉書。圖／取自郭成興臉書

雙十國慶才接生1名國慶寶寶的台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興，昨天再接生1名新生兒，成為他在台東11年接生的第6000名寶寶，他也把這喜訊分享在個人臉書。他說：「在東基11年，今天下午3時第6千個寶寶誕生」。

郭成興臉書寫道，「在東基11年，今天三點第六千個寶寶誕生，感謝麻醉科洪醫師的減痛分娩，阿長的一臂之力所有護理師的幇忙，不管生過幾個我們一樣戰戰兢兢面對各種突發狀況及各種嚴峻挑戰，感謝台東媽媽們貢獻了1/6000，2/6000甚至5/6000」。

「謝謝你們的信任，感謝東基婦兒科團隊的幫忙，我們一起打過美好的一戰，全科同命，繼續努力」。

事實上曾經罹患心臟病，心臟裝過支架的郭成興，今年7月19日傍晚外出散步時，護士緊急打電話給他，當時自己正在鐵花村附近走路運動，接到電話立即狂奔回醫院，但醫院距離鐵花村超過1公里遠。幸一名女騎士載他一程，讓他順利到院完成接生任務。日前雙十國慶連假，普天同慶國家生日之際，郭也順利接生一名國慶寶寶。

現年51歲的郭成興醫師，39歲是郭成興人生的轉捩點，當時他的同學王仲毅在台東馬偕任急診部主任，鼓勵他台東是好地方，讓他重新思考到東部行醫。那時北宜高已通車，留在台北或宜蘭離家最近，他問父親，父親反問：「哪裡最需要你？」他說應該是東基，父親說：「那就去吧。」

過去10年，台東新生兒人數共1萬7244人，郭成興接生多達5148人，占29.8%，10年來3成台東新生兒都由郭成興與東基團隊接生；去年獲得第29屆醫療奉獻獎，前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。

面對後山台東婦產科環境愈來愈困難，包含醫師不斷流失，以及縣內婦產科診所逐漸停止接生業務。他說：「確實愈來愈辛苦，特別是健康和體力大不如前，台東婦產科需要有年輕新血加入」。

過去10年來3成台東新生兒都由郭成興與東基團隊接生；去年獲得第29屆醫療奉獻獎，前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。本報資料照片
過去10年來3成台東新生兒都由郭成興與東基團隊接生；去年獲得第29屆醫療奉獻獎，前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。本報資料照片

台東 接生 婦產科

延伸閱讀

後山孩子守護神 郭成興接生6千名台東新生兒

孕婦忽感陣痛且羊水破水 警消志工救護車上急接生

桃園國慶寶寶比去年多33人宏其婦幼居冠 是防疫成果？

出生率國安危機 國慶寶寶最懂

相關新聞

影／大鯨魚游過色彩屋驚豔 基隆海派光雕連9天比出國美

基隆市政府與知名派對品牌「spunite」合作推出海派浪漫系列活動，17日起到25日連續9天，每天晚上6時30分到晚上1...

台東基督教醫院婦產科主任郭成興 接生第6000名寶寶

雙十國慶才接生1名國慶寶寶的台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興，昨天再接生1名新生兒，成為他在台東11年接生的第6000...

宜科園區今日計新廠開幕 將可望擺脫「蚊子園區」列管

宜蘭科學園區有新廠商進駐，屬中日合資商的日計工業股份有限公司今天開幕，是園區第三家自建廠房，生產流量計測產品。宜蘭園區截...

宜蘭公布全縣測速照相點 北宜公路新增2桿位

宜蘭縣政府警察局近日公告縣內轄區測速照相位置，全縣總計設有73支測速、闖紅燈照相桿，其中，台9線北宜公路68及56公里處...

台東警用打檔機車將汰除走入歷史 警局：年輕警不會騎

台東縣因地理環境特殊，山地分駐所及派出所都配置打檔警用機車，以野狼125、金勇150款式為主，方便員警上山下海。不過，因...

台東汰舊更新防空警報器 試運轉3天民眾勿驚慌！

台東縣警察局民防管制中心汰舊更新35處防空警報系統，預計16、22、23日早上9點30分實施警報器試轉，呼籲民眾不要驚慌...

阿妹台東跨年開唱 民宿趁機漲？

藝人張惠妹宣布跨年夜回故鄉免費開唱，這一訊息讓歌迷振奮，帶動民宿、飯店詢問度。近期有民眾在張惠妹粉絲頁留言反映有民宿惡意...

普悠瑪事故紀念公園命名惹議 陳瑩：應徵詢卑南族意見

普悠瑪6432次列車出軌事故即將滿2周年，台鐵在台東火車站旁，以普悠瑪命名設置「普悠瑪事故紀念公園」，不過，立委陳瑩今天...

花蓮紅葉部落反地熱開發 縣府盼業者加強溝通

花蓮首件地熱開發案落腳在萬榮鄉紅葉部落，業者依法申請在私人土地鑿井獲准，但因夜間施工噪音及占據道路引發部分族人不滿，向議...

30錦鋰翻肚死惡作劇、毒魚？基隆市場魚池被丟乾燥劑

基隆市七堵百福社區黃昏市場一處八卦魚池，飼養30多隻錦鋰魚，但昨天傍晚發現魚群瞬間翻肚死亡，魚池找到3包被撕開的乾燥劑，...

花蓮夜晚豪大雨 太魯閣燕子口步道現大量落石封閉

花蓮半夜下起豪大雨，依中央氣象局統計，最近24小時太魯閣累積雨量達135.5毫米，造成太魯閣國家公園燕子口步道落下大量落...

北部教師公費施打流感疫苗獨缺基隆 工會：應隨班施打

基隆市教師職業工會今天指出，衛生福利部疾病管制署開始配送公費流感疫苗，提供國小至高中職學生等五大族群施打，目前台北市、新...

熱門新聞

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

改善新竹城隍廟周邊排水系統 攤商拆招牌現「西轅門」

獨／台南幼兒園不辦萬聖節活動 理由被家長推爆

30錦鋰翻肚死惡作劇、毒魚？基隆市場魚池被丟乾燥劑

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。