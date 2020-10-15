台東基督教醫院婦產科主任郭成興 接生第6000名寶寶

雙十國慶才接生1名國慶寶寶的台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興，昨天再接生1名新生兒，成為他在台東11年接生的第6000名寶寶，他也把這喜訊分享在個人臉書。他說：「在東基11年，今天下午3時第6千個寶寶誕生」。

郭成興臉書寫道，「在東基11年，今天三點第六千個寶寶誕生，感謝麻醉科洪醫師的減痛分娩，阿長的一臂之力所有護理師的幇忙，不管生過幾個我們一樣戰戰兢兢面對各種突發狀況及各種嚴峻挑戰，感謝台東媽媽們貢獻了1/6000，2/6000甚至5/6000」。

「謝謝你們的信任，感謝東基婦兒科團隊的幫忙，我們一起打過美好的一戰，全科同命，繼續努力」。

事實上曾經罹患心臟病，心臟裝過支架的郭成興，今年7月19日傍晚外出散步時，護士緊急打電話給他，當時自己正在鐵花村附近走路運動，接到電話立即狂奔回醫院，但醫院距離鐵花村超過1公里遠。幸一名女騎士載他一程，讓他順利到院完成接生任務。日前雙十國慶連假，普天同慶國家生日之際，郭也順利接生一名國慶寶寶。

現年51歲的郭成興醫師，39歲是郭成興人生的轉捩點，當時他的同學王仲毅在台東馬偕任急診部主任，鼓勵他台東是好地方，讓他重新思考到東部行醫。那時北宜高已通車，留在台北或宜蘭離家最近，他問父親，父親反問：「哪裡最需要你？」他說應該是東基，父親說：「那就去吧。」

過去10年，台東新生兒人數共1萬7244人，郭成興接生多達5148人，占29.8%，10年來3成台東新生兒都由郭成興與東基團隊接生；去年獲得第29屆醫療奉獻獎，前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。