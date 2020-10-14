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普悠瑪事故紀念公園命名惹議 陳瑩：應徵詢卑南族意見

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
普悠瑪6432次列車出軌事故即將滿2周年，台鐵在台東火車站旁，以普悠瑪命名設置「普悠瑪事故紀念公園」。記者尤聰光／攝影
普悠瑪6432次列車出軌事故即將滿2周年，台鐵在台東火車站旁，以普悠瑪命名設置「普悠瑪事故紀念公園」。記者尤聰光／攝影

普悠瑪6432次列車出軌事故即將滿2周年，台鐵在台東火車站旁，以普悠瑪命名設置「普悠瑪事故紀念公園」，不過，立委陳瑩今天透過個人臉書發文要求台鐵應徵詢卑南族意見並須取得同意，台鐵官員預計明天與卑南族耆老及民族議會進行討論，期希望取得共識。

陳瑩臉書寫道普悠瑪自強號列車的命名，是2013年台鐵與台東縣政府共同主辦票選而決定，當時以卑南族族名「普悠瑪」（Puyuma）作為列車名稱，此名稱源自卑南族南王部落，有其長久的歷史。2016年卑南族民族議會決議將族名拼音調整為「比努悠瑪樣」（Pinuyumayan），但「普悠瑪」的名稱仍深刻彰顯出族人的認同，也為一般社會大眾所熟悉。

事故列車名稱為普悠瑪號，但台鐵在未經過卑南族同意的情況之下，直接將列車名稱作為事故紀念公園的命名，對原住民族欠缺尊重，命名過程應與卑南族討論，獲得民族議會同意後才可進行，這絕對是「必要的尊重」。

陳瑩表示，經過她正式函文指正與溝通後，目前台鐵已積極聯繫，並安排10月15日由副局長率員至台東與卑南族耆老及民族議會進行討論，期希望取得共識。

她強調，肯定台鐵的積極處理作為，立即聯繫，透過民族議會潘調志理事長安排請示族人的意見，此為公部門的良好示範！也期待未來公部門凡與原住民各族群相關的事物，應循「正確」的窗口，秉持尊重事先徵詢意見的原則！切勿像地熱開發案或者火箭試射案等，先上車後補票。

台鐵普悠瑪6432次列車於2018年10月21日在宜蘭蘇澳新馬車站發生嚴重出軌翻覆意外，造成18人死亡、200餘人受傷。台鐵局與家屬協調後，決議將在台東車站旁設立事故紀念公園，力拚在事故滿2週年前啟用，不僅要作為警惕，也提供家屬追思親人的場域。

普悠瑪號 卑南族 陳瑩

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