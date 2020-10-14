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花蓮紅葉部落反地熱開發 縣府盼業者加強溝通
花蓮首件地熱開發案落腳在萬榮鄉紅葉部落，業者依法申請在私人土地鑿井獲准，但因夜間施工噪音及占據道路引發部分族人不滿，向議員簡智隆陳情，議會今天召開專案會議，邀請縣府代表、業者說明。約40名反地熱自救會成員到場抗議，要求立即停工；縣府表示，希望業者加強與部落溝通。
來自瑞典的地熱發電的公司認為紅葉部落溫泉資源豐富，成立台灣分公司研究，依法向縣府申請私人土地鑿井，但鑽探過程引發部分族人抗議，認為工程噪音擾民，既有道路封閉，過程也未取得部落同意，擔心美麗家園被工程破壞。
萬榮鄉紅葉村反地熱自救會長彭昌福說，廠商在7月以說明會的簽到簿，代表族人同意，這是不對的，廠商並沒有經過部落諮商同意，強調「探井探熱視同開發」，族人拒絕開發地熱，要求縣府撤照，立即停工。
地熱開發單位、倍速羅德開發部經理劉秦甫指出，萬榮鄉紅葉村充滿地熱潛力，現只是探勘，確認可否利用地熱發電。如果法律規定需經過部落諮商，公司當然會依法辦理，但「原住民族基本法」第21條中，沒有要求私人土地要經過部落會議，因此未走部落諮商程序。
倍速羅得地質調查部應用地質技師林義凱說，鑿井深度目前有618公尺，過程遵守環保法規，並依法在上午7點至晚上10點進行鑿井鑽探工作，經稽查噪音檢測都合格。
花蓮縣府表示，開發單位申請資料齊全，依法核定今年6月10日到明年6月9日共1年為施工期，建議開發單位應主動積極向居民說明，加強與部落族人的溝通。
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