30錦鋰翻肚死惡作劇、毒魚？基隆市場魚池被丟乾燥劑

基隆市七堵百福社區黃昏市場一處八卦魚池，飼養30多隻錦鋰魚，但昨天傍晚發現魚群瞬間翻肚死亡，魚池找到3包被撕開的乾燥劑，粉末散布在魚池內，魚池管理人員疑刻意丟進去，十分痛心，已調監視器追查。

2017年時任基隆市議會副議長蔡旺璉，爭取1個經學術單位鑑定，有數千年歷史已碳化的烏木樹根，放置在百福社區黃昏市場中央，成為市場的裝置藝術地標，為原始森林中的名貴樹木因為地殼變動等因素被深埋在地底，經過長時間形成碳化，是從台北市吳興街一處工地挖出巨型烏木，還是七堵區的一個新景點，當地人稱為「大樹幹」。

市場業者後來在烏木大樹幹周圍設一處八卦型的魚，飼養30多隻錦鋰魚，大的有2、30公分長，是市場的吉祥物，很多人來買菜時都會坐在旁邊看一下，每天魚兒就繞著圈圈游動，十分討人喜愛。並有專人飼食及清潔。

昨天有網友把魚池疑被毒魚的事貼上臉書社群「七堵分享讚」，引發民眾關注。一名魚池管理人員說，錦鋰魚養了3年多很有感情，每天都一直游很有活力，但昨天5點多，突然發現魚兒浮起來，沒多久就死了，最後只剩下4尾小魚，在池中找到3包乾燥劑，應該就是被乾燥劑「毒」死，成份也不清楚，雖有調監視器，但人多又有死角，還無法確定是誰丟的。