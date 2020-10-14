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原住民專輯洄海嵐山 唱出花蓮6族古調生命力

中央社 / 花蓮縣14日電

居住花蓮的原住民族有阿美、太魯閣、撒奇萊雅、噶瑪蘭、布農及賽德克族，花蓮縣府邀6族歌者以古調為基礎詮釋成豐富曲風，出版「洄海嵐山」專輯，呈現原民文化與生命力。

「洄海嵐山」—原住民族創作專輯發表記者會今天上午在花蓮福容飯店舉行，由縣長徐榛蔚與藝人黃子佼共同啟動唱盤，象徵為專輯發行揭開序曲。

徐榛蔚致詞表示，這張專輯的製作從一開始採集到最後發行，歷經14個月的籌備，感謝專輯歌手最年長的伊祭．達道及最年輕的耕莘．撒耘，有著世代間音樂交流，迸發出這張深具特色的專輯。

徐榛蔚指出，花蓮是台灣原住民族音樂的搖籃，縣府全力支持，鼓勵在地社群多舉辦音樂活動帶動觀光旅遊產業，像是太平洋falifali音樂節、富里鄉的穀稻秋聲活動等，都是運用在地特色，吸引旅客來到花蓮旅遊。

黃子佼會後受訪表示，6名歌者歌聲太動人，以他過去擔任金曲獎評審經驗，若此張專輯明年未獲金曲獎評審青睞，「我願意退出演藝圈2天。」

「洄海嵐山」創作專輯由花蓮縣政府與亞妶多媒體有限公司合作出版發行，專輯共收錄賽德克族拉卡．巫茂、太魯閣族伊祭．達道、阿美族騰莫言．基鬧TenmoyCinaw、布農族張小芳Savi Istasipal、噶瑪蘭族龐志豪、撒奇萊雅族耕莘．撒耘等6名歌手的音樂創作。

今天起分別於全台五大唱片行、光南大批發、誠品書店音樂館及博客來網路書店等各大唱片行實體上架，另網路數位平台KKBOX、friDay音樂、MyMusic、Spotify、Apple Music、YouTube Music、Line Music等上架。

徐榛蔚 原住民 嵐山

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