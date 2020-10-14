花蓮夜晚豪大雨 太魯閣燕子口步道現大量落石封閉

花蓮半夜下起豪大雨，依中央氣象局統計，最近24小時太魯閣累積雨量達135.5毫米，造成太魯閣國家公園燕子口步道落下大量落石，多處欄杆與木棧道損壞，今天已緊急封閉。由於還有零星落石掉落，須等天氣穩定才能清理，預計下周19日才開放，等於這周末暫時看不到燕子口的景色。

氣象局昨天針對花蓮發布豪雨特報，提醒山區請慎防坍方落石。今天一早太魯閣布洛灣管理站巡查時，發現燕子口步道的350公尺處，受到昨夜豪雨影響，有大片落石、多處欄杆與木棧道毀損，步道沿途也有零星落石，已於上午7時封閉。

太管處表示，因陸續仍有零星落石發生，待天候穩定後快速清理，預訂明天進行落石清理、欄杆鐵焊及木棧道修復，清理後將持續觀察落石狀況，經確認安全無虞後，預訂19日上午8時開放。