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花蓮夜晚豪大雨 太魯閣燕子口步道現大量落石封閉

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣國家公園燕子口步道落下大量落石，多處欄杆與木棧道損壞，下周一才重新開放。圖／太管處提供
太魯閣國家公園燕子口步道落下大量落石，多處欄杆與木棧道損壞，下周一才重新開放。圖／太管處提供

花蓮半夜下起豪大雨，依中央氣象局統計，最近24小時太魯閣累積雨量達135.5毫米，造成太魯閣國家公園燕子口步道落下大量落石，多處欄杆與木棧道損壞，今天已緊急封閉。由於還有零星落石掉落，須等天氣穩定才能清理，預計下周19日才開放，等於這周末暫時看不到燕子口的景色。

氣象局昨天針對花蓮發布豪雨特報，提醒山區請慎防坍方落石。今天一早太魯閣布洛灣管理站巡查時，發現燕子口步道的350公尺處，受到昨夜豪雨影響，有大片落石、多處欄杆與木棧道毀損，步道沿途也有零星落石，已於上午7時封閉。

太管處表示，因陸續仍有零星落石發生，待天候穩定後快速清理，預訂明天進行落石清理、欄杆鐵焊及木棧道修復，清理後將持續觀察落石狀況，經確認安全無虞後，預訂19日上午8時開放。

燕子口步道是太魯閣知名的景點之一，途中可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、印地安酋長岩等景觀，不時可看見燕子飛翔。太管處在這個路段，新開鑿隧道及興建一座橋樑，讓車輛行駛隧道，舊公路則改成人行步道，讓遊客在步道上自由欣賞峽谷景觀。

受到昨晚豪雨影響，太魯閣國家公園燕子口步道掉下大量落石，今緊急封閉維修。圖／太管處提供
受到昨晚豪雨影響，太魯閣國家公園燕子口步道掉下大量落石，今緊急封閉維修。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 燕子 氣象局

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