北部教師公費施打流感疫苗獨缺基隆 工會：應隨班施打

基隆市教師職業工會今天指出，衛生福利部疾病管制署開始配送公費流感疫苗，提供國小至高中職學生等五大族群施打，目前台北市、新北市、桃園市與宜蘭縣政府還自行購買疫苗，公費為市內中小學教師施打，但基隆市並未同步跟進，應為所有教師提供公費隨班施打。

基隆市教師職業工會表示，教師因為工作所需，必須長時間處於校內密閉空間中，頻繁與大量學生接觸，一旦校園防疫出現破口，教師的健康便深受威脅，同時也會加劇學生、家長傳染風險。教師因工作需求而導致的職業風險，政府身為雇主責無旁貸。而校園學子健康，更是市民、家長所殷切關注者，主管單位應該審慎考量。

工會說，基隆鄰近的雙北、桃園、宜蘭都為教師提供公費施打，基隆市政府應該迎頭趕上，更積極落實校園防疫安全的工作。北部各縣市都直接自購公費疫苗，為高中至小學教師施打，而基隆市政府卻未能同步跟上腳步。

市府教育處針對教師施打流感疫苗表示，符合衛福部規範公費施打之教師，採取與學生併同隨班施打，便捷服務教師及減輕衛生單位的負擔。公費對象除尊重衛福部評估外，市府基於共同教學場域的現況，所有教師都會接觸學生，仍將持續建請中央將所有教師納入公費對象支外，市府也將評估相關可行的方案協助教師施打流感疫苗。

衛福部指出，我國公費流感疫苗接種對象，係參考各國流感疫苗接種政策，及衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，與考量國內外流感流行病學與疫苗接種效益等相關研究，以感染流感後容易併發重症及容易傳播流感病毒的族群為主，目前國際間相關研究並未顯示教師為流感病毒高傳播族群，因此未以職業分類將教師納入實施對象。

但符合公費接種條件之教師，如：50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母等，已納入公費接種流感疫苗。未滿50歲，健康狀況良好且無前述條件之教師，則因非高風險族群，未列為公費流感疫苗對象。