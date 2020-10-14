快訊

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部教師公費施打流感疫苗獨缺基隆 工會：應隨班施打

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北部教師公費施打流感疫苗獨缺基隆，教師工會：應隨班施打。圖／報系資料照
北部教師公費施打流感疫苗獨缺基隆，教師工會：應隨班施打。圖／報系資料照

基隆市教師職業工會今天指出，衛生福利部疾病管制署開始配送公費流感疫苗，提供國小至高中職學生等五大族群施打，目前台北市、新北市、桃園市與宜蘭縣政府還自行購買疫苗，公費為市內中小學教師施打，但基隆市並未同步跟進，應為所有教師提供公費隨班施打。

基隆市教師職業工會表示，教師因為工作所需，必須長時間處於校內密閉空間中，頻繁與大量學生接觸，一旦校園防疫出現破口，教師的健康便深受威脅，同時也會加劇學生、家長傳染風險。教師因工作需求而導致的職業風險，政府身為雇主責無旁貸。而校園學子健康，更是市民、家長所殷切關注者，主管單位應該審慎考量。

工會說，基隆鄰近的雙北、桃園、宜蘭都為教師提供公費施打，基隆市政府應該迎頭趕上，更積極落實校園防疫安全的工作。北部各縣市都直接自購公費疫苗，為高中至小學教師施打，而基隆市政府卻未能同步跟上腳步。

市府教育處針對教師施打流感疫苗表示，符合衛福部規範公費施打之教師，採取與學生併同隨班施打，便捷服務教師及減輕衛生單位的負擔。公費對象除尊重衛福部評估外，市府基於共同教學場域的現況，所有教師都會接觸學生，仍將持續建請中央將所有教師納入公費對象支外，市府也將評估相關可行的方案協助教師施打流感疫苗。

衛福部指出，我國公費流感疫苗接種對象，係參考各國流感疫苗接種政策，及衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，與考量國內外流感流行病學與疫苗接種效益等相關研究，以感染流感後容易併發重症及容易傳播流感病毒的族群為主，目前國際間相關研究並未顯示教師為流感病毒高傳播族群，因此未以職業分類將教師納入實施對象。

但符合公費接種條件之教師，如：50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母等，已納入公費接種流感疫苗。未滿50歲，健康狀況良好且無前述條件之教師，則因非高風險族群，未列為公費流感疫苗對象。

流感疫苗 基隆 衛福部

延伸閱讀

嘉縣流感疫苗不足 急向中央調貨

成人搶打流感疫苗 挪用幼兒額度

對雞蛋過敏，還能打流感疫苗嗎？

台中流感疫苗不夠 議員：拒跨縣市民自己的疫苗自己打

相關新聞

花蓮夜晚豪大雨 太魯閣燕子口步道現大量落石封閉

花蓮半夜下起豪大雨，依中央氣象局統計，最近24小時太魯閣累積雨量達135.5毫米，造成太魯閣國家公園燕子口步道落下大量落...

超吸睛！台東「肚臍柑」候車亭 遊客驚豔

台東東海岸成功鎮美山社區台11線公路上，出現一個黃橙色圓形建物，往來車輛都摸不著頭緒，原來這個黃橙色圓形建物竟是成功鎮農...

南迴改草埔森永隧道 將開放未達43噸非管制大貨車通車

南迴改草埔森永隧道繼今年6月試辦開放大型重機車通行後，公路總局三工處訂於10月19日開放未達43噸非管制大貨車通車。

北部教師公費施打流感疫苗獨缺基隆 工會：應隨班施打

基隆市教師職業工會今天指出，衛生福利部疾病管制署開始配送公費流感疫苗，提供國小至高中職學生等五大族群施打，目前台北市、新...

照服員培訓 她6周跑5千公里

「清晨6點多出門，回到長濱鄉大俱來部落已晚上8點了！」剛拿到照服員結訓證書的陳素貞在愛車旁開心高喊「部落的長輩們，我做到...

基隆泥濘棒球場踢足球 惹議

2020全國學童盃足球錦標賽北區分區賽，原訂9日至18日在基隆市立棒球場舉辦，但基隆連日下雨，很多家長看到學童在泥濘場地...

宜蘭豪雨+地震 國5車輛打水漂

宜蘭昨深夜接連2次地震，加上豪雨不斷市區積水，讓人睡不安穩。昨天一早台7丁線雨瀑沖刷落石坍方，前往福山植物園道路只能單向...

台東旗魚拍賣再創天價 今以每公斤680元刷新紀錄

台東縣成功鎮白皮旗魚拍賣價格，今天再創新高，繼12日下午以每公斤601元創紀錄後，今天（13日）下午新富益號漁船在成功外...

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

交通部長林佳龍日前指出，基隆輕軌將定調成基隆捷運，納入首都圈捷運路網，今下午5點，由交通部、台北市、新北市、基隆市組成的...

花蓮出海口驚現「鱷魚火箭」！ 縣府呼籲勿隨意棄養

鱷魚出沒？花蓮有民眾在美崙溪出海口的曙光橋下，拍到長約1公尺的怪魚，看起來身形狹長，還有鱗片，擔心鱷魚上岸咬人，照片PO...

基隆嶼國際磯釣賽延期下月 東北季風加外圍環流海象差

因東北季風及颱風外圍環流影響，連續多日來海象不佳，基隆市政今天宣布，原訂10月17、18日舉辦「2020基隆嶼國際磯釣賽...

基隆民宅有一堆蛇亂竄民眾驚 捕蛇業者暫置市府令移走

民宅怎有一堆蛇亂竄？居民飽受驚嚇，基隆市政府產發處委託民間單位抓蛇，但有受託業者把抓到蛇的中繼放置點放在民宅地下室，因靠...

熱門新聞

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

台鐵火車續進基隆縱貫線起點免搬家 基隆捷運先到八堵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。