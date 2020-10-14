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半套基隆捷運爭議未解 邱臣遠：雙軌進基隆經濟更繁榮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
半套基隆捷運爭議未解，邱臣遠：雙軌進基隆經濟更繁榮。圖／邱臣遠基隆辦公室提供
半套基隆捷運爭議未解，邱臣遠：雙軌進基隆經濟更繁榮。圖／邱臣遠基隆辦公室提供

北北基三縣市首長昨天在交通部會商軌道定案，基隆輕軌升級基隆捷運，但有共識是南港站到八堵站，八堵到基隆間交通部還要與基隆市政府進一步規畫方案。民眾黨不分區立委邱臣遠表示，「區域的整合不是資源的重複浪費」，不論是輕軌還是捷運，應該是要與台鐵的功能互補，而不是取代台鐵，因為實際上就是有這個需求。

邱臣遠說，目前基隆輕軌定調第一階段先從八堵到南港，但第二階段會不會繼續保留？另外，因為基隆輕軌將橫跨北北基三縣市，未來由誰來負責軌道系統的營運，且在三縣市財政狀況不一的狀況下，行政院要補助多少給地方？邱臣遠強調，交通部都必須對外講清楚，才能消除地方民眾的疑義。

邱臣遠表示，基隆的發展是要長遠規畫，必須要從整個基隆河谷一起來考慮，看成首都生活圈的一部分，這樣，基隆就不只是基隆，而是串接整個北北基的基隆，「這是兩個不同的概念。」邱臣遠認為，若從這個角度來看，軌道運輸就有其必要性，整體交通計畫的方向就應該朝向分流跟促進區域內的人口流動與發展。

邱臣遠在8月曾邀請台北市長柯文哲、還有地方民眾、專家學者在基隆服務處召開「基隆交通建設座談會」，要求交通部應主動召開軌道路網的政策溝通平台，以利協調北北基三市長、實質討論首都圈的交通規畫。

北北基三縣市首長昨天在交通部會商軌道定案，基隆輕軌升級基隆捷運。記者游明煌／攝影
北北基三縣市首長昨天在交通部會商軌道定案，基隆輕軌升級基隆捷運。記者游明煌／攝影

基隆輕軌 捷運 台鐵

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