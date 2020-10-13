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台東旗魚拍賣再創天價 今以每公斤680元刷新紀錄
台東縣成功鎮白皮旗魚拍賣價格，今天再創新高，繼12日下午以每公斤601元創紀錄後，今天（13日）下午新富益號漁船在成功外海捕獲的170公斤白皮𣄃魚，更把今年成功鎮旗魚拍賣價格，再推高到每公斤680元。
台東縣成功鎮63歲漁民陳永福11日在東河外海捕獲一尾重210公斤的白皮旗魚，12日下午2點拍賣，因魚肉油花太漂亮，拍賣價每公斤601元，創下天價，也寫下成功鎮今年旗魚最高拍賣單價，甚至比今年成功鎮黑鮪魚均價400元還高。
成功鎮新港漁會總幹事陳俊銘表示，由新富益號漁船在成功外海捕獲的170公斤白皮𣄃魚，今天下午2點拍賣時，也是因魚體全身油花分布均勻、細膩，各方競標之下， 以每公斤680元「落槌」，再把今年旗魚拍賣單價往上推高。
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