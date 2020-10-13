衛福部衛生業務考核 宜蘭4大類全拿優、勇奪15項獎

宜蘭縣衛生局執行公共衛生業務，經衛生福利部考核評定，在衛教宣導類、保健類、檢驗類、防疫類四大類，全都拿下綜合總考評優等，共抱回15座獎，表現相當亮眼。

衛福部每年有六大類衛生業務考核，針對各縣市前一年的執行績效進行評比，目前已揭曉四大類。縣衛生局舉例，宜蘭在保健類方面，乳癌篩檢1萬5541人，目標完成率143.02%分組及全國排名都是第一名，而且及時找出乳癌78人；宜蘭縣運動盛行率(規律運動人口比率)與前一年相較增加6.5%，進步幅度為分組最高，且是分組中唯一獲得滿分的縣市。

在檢驗業務類方面，宜蘭縣檢驗技術是唯一連續11年獲得肯定的縣市，強化食安等檢驗量能，而且衛生局實驗室更是宜蘭縣唯一通過衛生福利部食品藥物管理署及財團法人全國認證基金會雙重認證的單位，檢驗品質符合國際標準規範。

在防疫業務部分，流感疫苗各類別重點接種群族(例如老人、幼兒高風險對象)，接種完成率均優於其他縣市。

綜合四大類總成績，在衛教宣導類-衛生教育業務綜合考評榮獲優等獎，保健類-保健業務綜合考評榮獲優等獎，檢驗類-檢驗業務綜合考評榮獲表現優異獎，防疫類-防疫業務綜合考評榮獲優等獎。

衛生局長徐迺維表示，公共衛生業務服務範圍自出生到死亡不等，舉凡與民眾健康息息相關全都是業務範圍，衛生局為強化中央、地方衛生政策的連貫性及執行成效，訂定獎勵及督導考評機制，把有限資源發揮最大效益；此次成績除了衛生局所同仁共同努力外，也因為有縣府及醫療團隊、12鄉鎮市社區衛生促進會與保健志工夥伴協力合作，共同為縣民健康把關。