海象浪況不佳 基隆嶼國際磯釣賽延至11月中旬

基隆市政府今天表示，原訂10月17、18日登場的「2020基隆嶼國際磯釣賽」，因受東北季風影響，基隆嶼周圍海域海象浪況恐不佳，賽事延至11月14、15日舉行。

基隆市政府發布新聞稿表示，原訂10月17、18日登場的「2020基隆嶼國際磯釣賽」，因受到東北季風影響，基隆嶼周邊海域，海象浪況都有可能超過1.5公尺，已超過安全警戒範圍，為確保參賽選手安全，經評估後賽事順延至11月14、15日舉行。

基隆市政府指出，將以電話及E-mail通知每名選手；如因順延無法參賽的選手，主辦單位在收到申請退賽文件後，將在10個工作天內全額退費。

此外，即日起至11月6日，基隆市政府也同步根據退賽名額重新受理報名，額滿為止，「潮海釣，港味市集」相關活動也將一併順延舉辦。相關資訊及公告，可至「2020基隆嶼國際磯釣賽」官方網站查詢。