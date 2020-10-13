傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯：改名字就開始賺錢？

交通部長林佳龍日前指出，基隆輕軌將定調成基隆捷運，納入首都圈捷運路網，今下午5點，由交通部、台北市、新北市、基隆市組成的「北北基軌道路網政策溝通平台」將開會，討論北宜高鐵及捷運民生汐止線、基隆捷運等競合路線整合。對此，台北市長柯文哲下午出席活動，媒體問及若改成基隆捷運，台北市是否會出錢？柯表示，如果要地下化，當然要幫忙出阿。

基隆輕軌原定經費103億元，交通部日前證實教朝基隆捷運發展，升級捷運後，總體預算翻倍，至少要200億元以上，完工期也將比2025年再延後。柯文哲今下午出席「台北市109學年度雙語教育論壇」，會前媒體堵訪，有關基隆捷運台北市會出錢嗎？還是會由中央出資？

柯文哲表示，如果要地下化，當然要幫忙出阿。至於預算從100億變成200億，柯文哲未正面回應，但卻不斷嘆氣，媒體追問「為何嘆氣？」柯則表示，「因為被一大堆記者包圍，看不見前面的路。」

媒體追問台北市立場？若基隆捷運搭乘人數不夠，是否會變虧本？柯文哲則不斷「好..好」，未正面回應。

外傳初步路線圖已出爐，名稱叫做「南基捷運線」，終點在南港展覽館站，媒體追問這樣對運量是否有助益？柯文哲反問「是改個名字就開始賺錢？還是怎樣？」柯未再正面回應，直說，今天是來講雙語教育，先來解決我雙語教育的問題。