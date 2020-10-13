花蓮出海口驚現「鱷魚火箭」！ 縣府呼籲勿隨意棄養

鱷魚出沒？花蓮有民眾在美崙溪出海口的曙光橋下，拍到長約1公尺的怪魚，看起來身形狹長，還有鱗片，擔心鱷魚上岸咬人，照片PO上臉書社團，引起熱議。花蓮縣政府農業處表示，從照片來看，應該是外來種俗稱「鱷魚火箭」的雀鱔科魚類，不會隨意傷人，呼籲民眾勿隨意放生，影響溪流生態。

民眾12日在曙光橋下拍到褐色怪魚，外型很像鱷魚的頭型和體型，仔細一看全身鱗片，怪魚還浮出水面，有人擔心「如果是鱷魚，會不會爬上岸咬人？」可能危及美崙溪釣客和岸邊散步晨運的民眾，搞得人心惶惶，希望政府能協助捕捉。

花蓮縣府農業處保林科員蔡南益表示，經過照片比對後，認為應是俗稱「鱷魚火箭」的雀鱔科魚類，屬於外來種，也是熱門的觀賞魚類，體型可長到3公尺，不會主動傷人。懷疑這隻鱷魚火箭可能是民眾棄養，擔心數量變多對影響出海口生態，呼籲大家不要任意棄養，以免破壞生態。

根據海洋大學水生動物實驗中心資料，鱷魚火箭原生於北美到中美一帶，主要生活於純淡水，偶入鹹淡水，對水質適應力極強，淡水與海水皆能存活；魚背有金屬光澤的菱形硬鱗，長著如同鱷魚般銳利牙齒，是大型兇猛魚類。