海端鄉布農族文化館影像展 揭開日治時空膠囊

經歷兩年多研究，海端鄉布農族文化館將展出一批日治時期台籍巡查何昧Buia所留下的珍貴老照片影像。呈現台東布農族人進入現代國家歷程，再次認識這塊土地曾經發生的故事。

「烈日疊影－何昧典藏早期海端鄉影像故事展」將於10月21日展出，展期1年。透過老照片引領民眾由歷史轉型正義的多重視角，再次認識這塊土地曾經發生的故事。

2017年家住鹿野鄉瑞豐村的何姓民眾，提供祖父於日治時期所留下的老照片供海端鄉布農族文化館進行研析，經策展團隊的文獻考據及田野調查，終於讓無聲的影像說出了「里壠支廳」布農族地區的歷史見證。

「里壠支廳」是日治時期花東縱谷南段行政中心。之後改名「關山郡」，包含現今台東縣的海端、池上、關山、鹿野、延平等鄉鎮。

這批老照片裡包括有抗日英雄「阿里曼．西肯」與官方首度談判的見證；也有內本鹿布農族人被強制遷村至鸞山的移住式畫面；更有當時公學校學童到台北畢業旅行的留念。

海端鄉布農族文化館表示，希望透過這次展出，不單是介紹與台東縣布農族有關的歷史人文事蹟，也期盼透過展示，讓參觀民眾認識老照片保存與研究方法。因為每一張老照片，都不只是當事人個人的回憶，也提供社會大眾重新認識歷史與集體記憶的路徑，是寶貴的公共財。

這項特展也是原住民族委員會原住民族文化發展中心109年度東區原住民族地方文化（物）館聯合策展「七步走，找東Ｃ」的首站。陸續將於瑞穗鄉、花蓮市、壽豐鄉、吉安鄉、萬榮鄉與成功鎮等原住民地方文化（物）館依序開幕，21日當天將邀集各單位主管簽署合作備忘，呈現屬於東部地區原住民族地方館策展專業與跨區域串連的能量。

海端鄉公所邀請各界人士出席21日開幕式，上午將進行提供老照片的家族後裔與館方的授權簽署儀式與專場導覽，下午則邀請家族後裔與策展研究員進行深度對談。也歡迎對海端布農族文化歷史有興趣的民眾，以及家裡也有一張老照片的朋友們共襄盛舉，拼湊出屬於全台灣人的歷史記憶。