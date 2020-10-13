基隆嶼國際磯釣賽延期下月 東北季風加外圍環流海象差

因東北季風及颱風外圍環流影響，連續多日來海象不佳，基隆市政今天宣布，原訂10月17、18日舉辦「2020基隆嶼國際磯釣賽」 順延至11月14、15日。

基隆市政府說，因受東北季風影響，基隆嶼周圍海域海象浪況不佳，考量參賽選手的安全，本屆賽事及「潮海釣，港味市集」相關活動，將順延至11月14、15日舉行。如因順延無法參賽的選手，可向主辦單位辦理全額退費。另將同步開放報名，根據退賽名額重新受理選手報名，報名期限即日起至11月6日額滿為止。

產業發展處表示，近日基隆嶼周邊海域海象浪況都超過1.5公尺以上，已超過安全警戒範圍，為確保參賽選手安全，經評估後定延期。主辦單位將以電話及E-mail方式通知每位選手，如因順延無法參賽的選手，主辦單位收件後將在10個工作天內辦理全額退費。

另外，也將同步開放選手報名（線上報名系統https://bit.ly/2vJlk6j），名額以因延期取消參賽的選手人數為準(至多60名)，報名期限即日起至11/6額滿為止。詳細的活動資訊或是最新公告，請隨時關注「Hi 嗨基隆鎖管季」或是「2020基隆嶼國際磯釣賽」官方網站http://keelungrockfishing.transee.tw/ 。

主辦單提醒，參加磯釣活動的時候一定要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並且注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全，才能開心釣魚平安回家。