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花蓮美崙溪驚見外來種鱷魚火箭 籲勿任意放生

中央社 / 花蓮縣13日電

花蓮市曙光橋下有怪魚！民眾拍到一尾身上布滿鱗片像是鱷魚的照片，貼上臉書社群引網友熱議。花蓮縣農業處比對後，認為是俗稱「鱷魚火箭」外來種魚，呼籲民眾勿任意放生。

由於「鱷魚火箭」近年是熱門的觀賞魚類，推測可能是民眾棄養；牠不具攻擊性，民眾不必太擔心，但這魚種屬於外來種，數量一多會對環境生態造成危害，呼籲民眾不要任意棄養，以免破壞河川生態。

有民眾12日上午在曙光橋附近運動，驚見橋下美崙溪有一尾長約1公尺的怪魚，怪魚有著像鱷魚的頭型和體型，身上布滿鱗片。民眾拍下照片貼上臉書社群，擔心「如果是鱷魚，會不會爬上岸咬人？」

花蓮縣農業處保育與林政科依網友的照片比對，確認並非鱷魚，而是外來種俗稱「鱷魚火箭」的雀鱔屬魚類，牠有跟鱷魚一樣的短吻和兩排鋒利的牙齒，鱗片是菱形硬鱗，體型可以長到2、3公尺長。

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