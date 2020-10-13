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全國性足球賽泥濘棒球場踢球 家長氣：傷球技、毀球場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全國性足球賽泥濘棒球場踢球，家長氣：毀球技、棒球場。記者游明煌／攝影
全國性足球賽泥濘棒球場踢球，家長氣：毀球技、棒球場。記者游明煌／攝影

2020全國學童盃足球錦標賽北區分區賽，原訂9日至18日在基隆市立棒球場舉辦，但基隆連日下雨，造成場地泥濘，很多家長看到學童在泥濘場地踢球，大嘆場地差無法發揮實力，還有人質疑棒球場用來踢足，也真是「基隆奇蹟」，讓棒球場草皮毀了。目前比賽已喊停，改期另覓地點，市長林右昌說，場地租借有檢討的必要，但整理後即可復原。

有學生家長把學童在泥濘的場地中比賽情況貼到臉書，引發民眾討論，有民眾說，「這是棒球場，不是足球場，外野草皮及內野紅土都花去了，難道基隆就真的一定要那麼可憐嗎？」、「好好一個棒球場搞成這樣，嫌棒球場太多了嗎？」、「基隆奇蹟嗎？」。

還有網友說「這種場地學生可以發揮實力嗎，也很危險吧」。很多網友心疼基隆難得的棒球場場地被蹂躪，草皮毀了，何時才能復原，讓棒球人很無奈。

足球主辦單位執行秘書張景波，由於昨天雨勢加大，主辦單位研商後決定改時間、地方，場地實勘後確定並沒有實質破壞，需要再播撒部分草仔讓它復原，紅土部分需等待好天氣補土重新推平。當初申請棒球場綠地辦活動，主要是因為市立體育場因改建工程招標管制，基隆可用場地非常少。

他說，兒童比賽場地的規格較小，因此商借棒球外野區舉辦，感謝基隆市棒委會願意挪出檔期借用，對基隆足球有提升的鼓勵作用，但偏偏遇到天氣攪局，衷心表達歉意。

林右昌說，場地的租借的確有檢討的必要，但他向教育處了解後，因下雨泥濘，但並沒有外界講的那麼嚴重，只要整理後即可復舊，租借的對象和使用教育處會再檢討。

全國性足球賽泥濘棒球場踢球，家長氣：毀球技、棒球場。記者游明煌／攝影
全國性足球賽泥濘棒球場踢球，家長氣：毀球技、棒球場。記者游明煌／攝影

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