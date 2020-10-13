陳情永久屋違建拆除 屏東魯凱族長老自焚命危

屏東縣政府將在15日、16日拆除瑪家鄉禮納里永久屋部落違建。屏東縣議員蔣月惠今天帶領霧台鄉好茶村拆除戶到縣政府陳情，教會長老盧啟村無預警自焚送醫，有生命危險。

好茶村民約50多人今天到屏東縣政府陳情永久屋違建拆除問題，73歲盧啟村是好茶村教會長老，也是名魯凱族藝術家。上午10時多的抗議行動他站在隊伍後方，突然拿出汽油往身上淋並點火，現場一陣混亂，一旁族人看到馬上將盧推到一旁水池滅火並送醫，他的舉動完全出乎眾人意料之外。

現場維護秩序的屏東警分局員警緊急滅火，將他送屏東醫院搶救，急診室表示，傷者臉部、脖子、兩邊上肢2度燒燙傷，面積20%到25%，到醫院時喉頭水腫、呼吸窘迫，先插管穩定呼吸道，目前沒有脫離險境，後續需要燒燙傷中心照護，因此轉院到高雄長庚醫院。

盧啟村的弟弟盧秋語表示，哥哥總覺得族人不能被欺壓，上午出門前還提及「你準備戴孝」，當時他好言相勸，沒想到出意外。

帶領族人抗議的霧台鄉民代表李金龍指出，發生這種憾事沒人想得到，但族人住在永久屋的居住、耕地及空間都遭受壓迫，政府根本沒有聽到人民聲音，難保這種事一再發生，希望有人能回應部落。

蔣月惠隨後發出聲明指出，帶領好茶村民抗議時，已跟警方溝通抗議方式和時間，也跟村人說好。盧啟村用這麼激烈的手段，完全不按照遊戲規則，未來原住民陳情案，除非是弱勢協助，否則列為拒絕往來戶。

2009年莫拉克風災後，屏東縣政府共興建1320幢的永久屋，讓原鄉部落災民入住，但至今出現越來越多違建。縣府日前公告將於15日前往禮納里永久屋強制拆除「違建戶」。禮納里部落族人上午到縣府前抗議，不少村民流著淚，痛批政府違背當初鼓勵居民自主發展的承諾，更抹煞了永久屋的族人重建家園、自力更生、復振部落文化的努力。