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池上好米 肯定農友符國家產銷履歷穀價漲6%

中央社 / 台東13日電

台東池上好米遠近馳名，為肯定農友努力，池上鄉農會宣布自本期開始，凡種植有機米，以及符合國家「產銷履歷」規範契作農戶，每百台斤穀價漲100元，漲幅約6%。

池上米從民國107年至109年連續3年榮獲「全國稻米達人有機米組冠軍」，同時榮獲民國107年「精饌米」有機米冠軍，以及109年有機米與好米組雙料冠軍，總計6座冠軍。

再加上池上鄉連年遊客數破百萬，影響池上農民農耕作息，因此，池上鄉農會宣布自本期開始，凡種植有機米及符合國家「產銷履歷」規範契作農戶，每百台斤穀價漲100元，漲幅約6%。另外，為鼓勵無毒友善耕作農民，凡產銷履歷符合ND者，每百台斤再補助資材券50元，等於變相漲3%，合計9%。

池上鄉農會理事長徐良坤表示，池上米已經6年沒有調漲，要漲就一次漲100元農民才有感。農會總幹事游玉櫻說，這次的漲價是為了要感謝農民的努力及辛勞為池上爭光，同時配合「產銷履歷」上網登錄讓池上米的安全品質更上一層樓。

由於不懂電腦的老農不會上網登錄產銷履歷，以及非產銷履歷認可的「高雄139」品種，都無法獲得漲價優惠只能照原價繳穀。為此池上鄉長張堯城表示，不會登錄的農友可以由農會員工代登即可；本期種植非產銷履歷認可的高雄139品種的農民，可在下一期更改符合品種即可申請產銷履歷，且不受面積限制。

張堯城也感謝池上農會主動提出漲穀價的良心作為造福農民，達到農業及觀光的和諧發展。也呼籲池上農民配合國家政策趕快追上「產銷履歷」行列，下一期要更改品種的農民也要趕快向秧苗場訂貨，以免向隅。」

另外，基於賞罰分明，以及達到「穀價」和「品質」雙漲目標，池上鄉公所表示，農民產銷履歷登載必須確實，若經查驗符合ND者再加碼50元資材券；反之，若被查獲登載不實者，將取消下一期產銷履歷資格穀價減100元作為處罰。期盼透過此一作法將池上米朝「全面無毒化」目標前進。

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