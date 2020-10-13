持續性降雨 宜蘭傳出零星災情

受東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭地區從昨天深夜至今天上午陸續降雨，省道台7丁線宜蘭員山雙連埤路段多處零星坍方，警方呼籲用路人開車慢行。

根據中央氣象局觀測，12日凌晨0時至今天中午11時30分，雙連埤已降下372.5毫米。

受持續性降雨影響，宜蘭市復興路今天凌晨一度淹水，水深半個輪胎，清晨後水勢已退。由於當時深夜雨勢大得驚人，不少民眾直呼睡不著覺。

宜蘭縣警察局宜蘭分局表示，大湖派出所於上午7時15分獲報，台7丁線員山雙連埤路段有多處零星坍方，恐造成土石流等災害，影響車輛與居民通行。轄區員警立即以巡邏車開啟警示燈於現場交管警戒，提醒路過人車小心通行，後續請公路總局派員清理土石。

受天雨路滑影響，國道5號北向50.9公里處（蘇澳路段），上午近8時發生一部自小客車失控擦撞外側護欄，車上3人受傷，暫無生命危險。事發當時，車上有人一直唸「阿彌陀佛」，安撫其他受驚的同車乘客，所幸未與其他車輛相撞。

國道公路警察局第九警察大隊表示，這部車輛包含楊姓駕駛共有3人，疑因大雨路面濕滑產生水漂現象，車輛擦撞右前方外側護欄，3人受傷後都送醫救治，楊姓駕駛酒測值為0。事故發生時車流不大，未造成回堵，現場於8時47分排除，恢復車道通行。