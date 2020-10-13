快訊

崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：社團全面暫停3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／地震豪雨多處落石坍 福山植物園、雙連埤僅單向通行

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
地震豪雨造成宜蘭台7丁線多處落石坍方，雨瀑不斷，福山植物園、雙連埤暫時封路，僅單向通行。圖/警方提供
地震豪雨造成宜蘭台7丁線多處落石坍方，雨瀑不斷，福山植物園、雙連埤暫時封路，僅單向通行。圖/警方提供

宜蘭從昨晚至今雨勢不斷，造成台七丁線多處落石坍方及雨瀑，影響通行，目前前往福山植物園及雙連埤風景區的道路單向封路，正由道路維護單位清除落石。

受到颱風外圍環流及東北風影響，全國降雨量最高落在宜蘭縣員山鄉，加上昨天宜蘭兩起4級地震，土石鬆軟。宜蘭警分局大湖所今天上午7點多接獲通報，位於員山鄉台七丁線多處坍方，影響通行且容易發生危險，雨瀑恐造成土石流，影響車輛、居民通行，於是先以巡邏車警示燈現場交管警戒，提醒路過人車小心通行，並通知業管單位四出工程處派工清理土石。

另外也與福山植物園及四區工程處達成「封路」共識，前往福山植物園及雙連埤風景區道路封閉(單向封路)，民眾如果沒有事的話，請盡量避免進出山區道路，若發現任何災情，請直接撥打110通報。

地震豪雨造成宜蘭台7丁線多處落石坍方，福山植物園、雙連埤封路，僅單向通行。圖/警方提供
地震豪雨造成宜蘭台7丁線多處落石坍方，福山植物園、雙連埤封路，僅單向通行。圖/警方提供

雨量 土石流 颱風

延伸閱讀

宜蘭深夜地牛翻身「超搖」一天之內第二起4級震

宜蘭近海23：39地震 規模4.9

賴清德出席尼泊爾災後重建成果展 盼台灣繼續助人

希臘克里特島外海連兩震 規模5.0以上

相關新聞

溫泉熱區中的靜謐守護 知本國家森林遊樂區

發源於中央山脈霧頭山上的知本溪，潺潺流過為台東南方的山林注入獨一無二的溫泉。在熙來攘往人潮中，知本國家森林遊樂區靜靜地守護著當地珍稀的天然資源；透過與藝術家和設計師巧思

影／地震豪雨多處落石坍 福山植物園、雙連埤僅單向通行

宜蘭從昨晚至今雨勢不斷，造成台七丁線多處落石坍方及雨瀑，影響通行，目前前往福山植物園及雙連埤風景區的道路單向封路，正由道...

太平山「秋季」限定美景登場！ 整片山毛櫸綠葉轉金黃

宜蘭太平山秋冬重頭戲「山毛櫸季」，即將在10月17日登場，整片原始翠綠的山毛櫸林，將從翠綠轉為金黃色，羅東林管處與客運業...

她為部落長輩取得照服員結訓證書 6周培訓車程5000公里

「早上6點多起床一路開車，再回到長濱鄉大俱來部落都已經晚上8點了！」剛拿到照服員結訓證書的陳素貞在愛車旁開心高喊：「部落...

109年全民運聖火 今由台東回傳主辦的花蓮縣

109年全民運動會預定17日至22日一連6天在花蓮縣舉行，聖火9月26日起自花蓮縣出發，以逆時鐘方向傳遞，昨天下午4點傳...

影／督促東縣府推藍色公路旅遊 議員上船體驗以利問政

台東縣議會今天上午9點安排全體議員搭乘賞鯨船體驗台東「藍色公路」，作為問政參考，議員們搭乘晉領號賞鯨船9點從台東市富岡漁...

花蓮社福定點臨托 收6歲以下童

花蓮縣政府社會處爭取前瞻計畫補助約700萬元，修繕花蓮縣社會福利館1樓，成立花蓮市社會福利服務中心，規畫「親子行動車」、...

台東設堆肥場 議會周五處理

台東市豐源里里長施學志昨天率50餘名里民，在縣議員林參天等人聲援下，手持「誓死捍衛家園」白布條，到議會陳情反對里內設置禽...

玩沙健身 七腳川公園親子樂

位於花蓮市中原路、長安街口「七腳川公園」，有戲沙池、遊具及簡易運動器材等，上月初完工，吸引許多家長帶小孩遊玩。鄰近七腳川...

宜蘭百歲人瑞 閱讀打牌活腦

高齡化社會百歲人瑞年年增，宜蘭今年有80位，縣政府昨天邀請101歲的陳李莉莎及滿百歲的李森土訴說生命故事，陳李莉莎的養生...

南迴火車封廁所 乘客「憋」得火大

台鐵南迴一班373次列車11日由彰化發車開往台東，未料，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但...

游錫堃說開港157年打臉林右昌？基隆港歷史引發時空大戰

109年國慶晚會9日在基隆港西4碼頭登場，立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃，道出選在基隆辦是因為基隆港1863年開港，今年滿157周年，是台灣與世界最早接軌的城市之一；但4年前基隆市政府才熱鬧辦完基隆港建港130周年，怎麼一下子就跳到157年了？是在打臉基隆市長林右昌嗎？再次引起論戰。

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

直播／台南鐵路地下化工程架圍籬 群眾和員警發生推擠衝突

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。