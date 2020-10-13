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影／地震豪雨多處落石坍 福山植物園、雙連埤僅單向通行
宜蘭從昨晚至今雨勢不斷，造成台七丁線多處落石坍方及雨瀑，影響通行，目前前往福山植物園及雙連埤風景區的道路單向封路，正由道路維護單位清除落石。
受到颱風外圍環流及東北風影響，全國降雨量最高落在宜蘭縣員山鄉，加上昨天宜蘭兩起4級地震，土石鬆軟。宜蘭警分局大湖所今天上午7點多接獲通報，位於員山鄉台七丁線多處坍方，影響通行且容易發生危險，雨瀑恐造成土石流，影響車輛、居民通行，於是先以巡邏車警示燈現場交管警戒，提醒路過人車小心通行，並通知業管單位四出工程處派工清理土石。
另外也與福山植物園及四區工程處達成「封路」共識，前往福山植物園及雙連埤風景區道路封閉(單向封路)，民眾如果沒有事的話，請盡量避免進出山區道路，若發現任何災情，請直接撥打110通報。
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