影／地震豪雨多處落石坍 福山植物園、雙連埤僅單向通行

宜蘭從昨晚至今雨勢不斷，造成台七丁線多處落石坍方及雨瀑，影響通行，目前前往福山植物園及雙連埤風景區的道路單向封路，正由道路維護單位清除落石。

受到颱風外圍環流及東北風影響，全國降雨量最高落在宜蘭縣員山鄉，加上昨天宜蘭兩起4級地震，土石鬆軟。宜蘭警分局大湖所今天上午7點多接獲通報，位於員山鄉台七丁線多處坍方，影響通行且容易發生危險，雨瀑恐造成土石流，影響車輛、居民通行，於是先以巡邏車警示燈現場交管警戒，提醒路過人車小心通行，並通知業管單位四出工程處派工清理土石。