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太平山「秋季」限定美景登場！ 整片山毛櫸綠葉轉金黃
宜蘭太平山秋冬重頭戲「山毛櫸季」，即將在10月17日登場，整片原始翠綠的山毛櫸林，將從翠綠轉為金黃色，羅東林管處與客運業者合作，平、假日開辦接駁專車，採早去晚回，不用費神駕車上山，讓民眾擁充足體力進山，飽覽這片秋季限定的季節美景。
台灣山毛櫸是冰河時期孑遺的珍貴植物，受文資法公告保護，每年10月過後，山毛櫸會從綠葉轉為金黃，漂亮又具詩意，是太平山國家森林遊樂區秋季旅遊的「重頭戲」。
山毛櫸國家步道位於翠峰景觀道路終點，為了保持行車順暢，園區17日起至11月15日，每個周末啟動管制，車輛數上限為150台進入，園方鼓勵大家利用大眾運輸。
太平山每天有一班國光客運班車上山，但搭車入園遊客，若要原車折返，只能停留約2個小時，無法走完山毛櫸步道全程，因此羅東林管處協調國光，在山毛櫸季期間加開專車，去程6點40分從宜蘭轉運站發車，行經羅東轉運站、三星後，約9點20分抵達太平山莊，之後轉搭9人座小巴，10點到山毛櫸步道口附近的翠峰山屋。
羅東林管處指出，該班專車減少停靠站，回程車下午3點才從太平山莊出發，扣掉翠峰景觀道路路程，可以提供4小時給遊客走完山毛櫸步道。山毛櫸專車必須預約購票，接駁小巴也要預訂與另外付費，搭乘山毛櫸專車轉乘接駁小巴，每人收費500元，4人成行，詳情可上太平山官網查詢，。
羅東林管處表示，因山毛櫸步道氣候多變，要上山賞秋葉，最好在早上11點以前進入步道較能欣賞到山毛櫸的風采；步道全長約3.8公里，步行往返約3小時，2.5K至3K處有落差近100公尺的急陡坡，要欣賞到台灣山毛櫸原始林美景需行走至3.2K處，需斟酌自身體力前往，下午2點過後請勿再進入步道。
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