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崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：社團全面暫停3天

花蓮迎全民運 上傳廣告意象抽Q幣

中央社 / 花蓮縣13日電

2020年全民運將於17日在花蓮登場，28項賽事各場地經整修後煥然一新；廣告意象也多處可見，花蓮縣政府推出與意象合照上傳FB抽Q幣活動，可在花蓮逾200間店家使用。

全民運動會將於10月17日至22日在花蓮舉行，包括健力、拔河、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球等28項競技項目。花蓮縣政府表示，各項賽事場地經過整修後煥然一新，以萬全準備迎接全民運，並歡迎民眾為參賽選手加油喝采。

宣傳賽事，花蓮縣政府與台北捷運、客運、轉運站、全國的台灣大車隊計程車合作，多處可見全民運動會的意象及吉祥物平平、安安的俏皮身影。

花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，凡於10月22日前完成2個步驟，就有機會拿到Q幣，Q幣1點等同於新台幣1元的價值，Q幣可在花蓮超過200間店家使用。

民眾只要找到花蓮全民運的意象，與意象一起合照（不限本人、朋友或家人的照片），上傳至FB花蓮觀光粉絲團中此活動文章的留言處，並且公開分享該篇FB文章即可。詳細活動辦法可上FB花蓮觀光粉絲團查詢。

張志翔說，歡迎大家來花蓮觀賞全民運動會精彩賽事，晚間可到太平洋公園參加「2020太平洋靚彩節」，活動配合全民運於10月17日開幕，持續到11月15日止。以「星空花蓮」為主軸，運用光影結合太平洋公園原有自然地景之美，創作出各式浪漫又具特色的夜間光影裝置藝術，將太平洋南濱段打造成兼具美感及科技感的夢想空間。

計程車 運將

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