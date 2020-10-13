她為部落長輩取得照服員結訓證書 6周培訓車程5000公里

「早上6點多起床一路開車，再回到長濱鄉大俱來部落都已經晚上8點了！」剛拿到照服員結訓證書的陳素貞在愛車旁開心高喊：「部落的長輩們，我做到了」，6星期5000公里的堅持，她拿到了照服員結訓證書。

另一位結訓的學員楊陳田龍和陳素貞一樣，每天騎機車120公里，從達仁鄉南田村趕到部東醫院上課，在南迴公路上留下汗水與足跡。

衛福部台東醫院指出，楊陳田龍、陳素貞等41名結訓學員，將在11月初參加勞動部舉辦的全國技術士技能檢定筆試，明年1月通過術科檢定，就能拿到照服員證照回部落陪伴長輩。

不忍心自己部落長輩獨居成為常態，且觀察到長照已成全球趨勢，陳素貞毅然放棄16年的零售業店長生涯，去年開始進入文健站陪伴老人家，每當長輩說「我看到妳來就開心了，妳沒來就不開心」，都讓她心花怒放。

家住台東縣長濱鄉大俱來部落的陳素貞，7月參加縣府委辦衛福部台東醫院的照服員訓練，6個星期來，每天來回160多公里，結訓證書到手那一刻，算算路程，早就超過5000公里。其實她為了上課不只開車來回逾5000公里，她每天還比其他學員多花3小時車程來回。

陳素貞說，不是沒想過要放棄，尤其第3個星期後課程進入管灌和清潔護理階段，燒腦又耗神，突如其來的撞牆期讓她連起床都百般困難。

她說，支持她完成訓練的是大俱來部落文健站35位老人家，35位老人家都在等她結訓考照成為正式的照服員，能夠每天看到她穿梭在文健站，向大家親切的請安問好。