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109年全民運聖火 今由台東回傳主辦的花蓮縣
109年全民運動會預定17日至22日一連6天在花蓮縣舉行，聖火9月26日起自花蓮縣出發，以逆時鐘方向傳遞，昨天下午4點傳遞到台東，由台東縣政府教育處處長林政宏代表迎接，今天上由台東出發繼續逆時針傳回花蓮縣。
全民運聖火今天上午從台東出發，以車運方式北上，沿卑南、鹿野、關山等鄉鎮，預定今天上午9點35分在花蓮與台東縣界的台東縣池上地牛故事館，交還花蓮縣人員傳回今年全民運主會場。
台東縣上一屆107年全民運共獲4金、4銀、6銅，合計14面獎牌。今年派出420位隊職員參賽，共計參賽16種競賽項目：沙灘角力、滾球、木球、慢速壘球、槌球、健力、拔河、溜冰曲棍球、競速溜冰、太極拳、柔術、摔角、健美、劍道、龍舟、原野射箭，為台東爭取佳續。
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