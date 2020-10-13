快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

109年全民運聖火 今由台東回傳主辦的花蓮縣

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
今年全民運聖火昨天下午4點傳遞到台東，由台東縣府教育處處長林政宏代表迎接。記者羅紹平／翻攝
今年全民運聖火昨天下午4點傳遞到台東，由台東縣府教育處處長林政宏代表迎接。記者羅紹平／翻攝

109年全民運動會預定17日至22日一連6天在花蓮縣舉行，聖火9月26日起自花蓮縣出發，以逆時鐘方向傳遞，昨天下午4點傳遞到台東，由台東縣政府教育處處長林政宏代表迎接，今天上由台東出發繼續逆時針傳回花蓮縣。

全民運聖火今天上午從台東出發，以車運方式北上，沿卑南、鹿野、關山等鄉鎮，預定今天上午9點35分在花蓮與台東縣界的台東縣池上地牛故事館，交還花蓮縣人員傳回今年全民運主會場。

台東縣上一屆107年全民運共獲4金、4銀、6銅，合計14面獎牌。今年派出420位隊職員參賽，共計參賽16種競賽項目：沙灘角力、滾球、木球、慢速壘球、槌球、健力、拔河、溜冰曲棍球、競速溜冰、太極拳、柔術、摔角、健美、劍道、龍舟、原野射箭，為台東爭取佳續。

今年全民運聖火昨天下午4點傳到台東，台東縣東海國中田徑隊隨即護持聖火繞行台東市區，今天繼績往花蓮傳遞。記者羅紹平／翻攝
今年全民運聖火昨天下午4點傳到台東，台東縣東海國中田徑隊隨即護持聖火繞行台東市區，今天繼績往花蓮傳遞。記者羅紹平／翻攝

台東 聖火 拔河

延伸閱讀

全民運龍舟隊女選手 不慎自撞電桿傷重不治

全民運聖火抵苗栗傳遞 今年苗栗將組近500人團隊與賽

罷免富里鄉長陳榮聰11/28投票 花蓮縣自治史上首次

全民運動會17日花蓮登場 逆時針傳遞全台聖火

相關新聞

溫泉熱區中的靜謐守護 知本國家森林遊樂區

發源於中央山脈霧頭山上的知本溪，潺潺流過為台東南方的山林注入獨一無二的溫泉。在熙來攘往人潮中，知本國家森林遊樂區靜靜地守護著當地珍稀的天然資源；透過與藝術家和設計師巧思

她為部落長輩取得照服員結訓證書 6周培訓車程5000公里

「早上6點多起床一路開車，再回到長濱鄉大俱來部落都已經晚上8點了！」剛拿到照服員結訓證書的陳素貞在愛車旁開心高喊：「部落...

109年全民運聖火 今由台東回傳主辦的花蓮縣

109年全民運動會預定17日至22日一連6天在花蓮縣舉行，聖火9月26日起自花蓮縣出發，以逆時鐘方向傳遞，昨天下午4點傳...

影／督促東縣府推藍色公路旅遊 議員上船體驗以利問政

台東縣議會今天上午9點安排全體議員搭乘賞鯨船體驗台東「藍色公路」，作為問政參考，議員們搭乘晉領號賞鯨船9點從台東市富岡漁...

花蓮社福定點臨托 收6歲以下童

花蓮縣政府社會處爭取前瞻計畫補助約700萬元，修繕花蓮縣社會福利館1樓，成立花蓮市社會福利服務中心，規畫「親子行動車」、...

台東設堆肥場 議會周五處理

台東市豐源里里長施學志昨天率50餘名里民，在縣議員林參天等人聲援下，手持「誓死捍衛家園」白布條，到議會陳情反對里內設置禽...

玩沙健身 七腳川公園親子樂

位於花蓮市中原路、長安街口「七腳川公園」，有戲沙池、遊具及簡易運動器材等，上月初完工，吸引許多家長帶小孩遊玩。鄰近七腳川...

宜蘭百歲人瑞 閱讀打牌活腦

高齡化社會百歲人瑞年年增，宜蘭今年有80位，縣政府昨天邀請101歲的陳李莉莎及滿百歲的李森土訴說生命故事，陳李莉莎的養生...

南迴火車封廁所 乘客「憋」得火大

台鐵南迴一班373次列車11日由彰化發車開往台東，未料，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但...

游錫堃說開港157年打臉林右昌？基隆港歷史引發時空大戰

109年國慶晚會9日在基隆港西4碼頭登場，立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃，道出選在基隆辦是因為基隆港1863年開港，今年滿157周年，是台灣與世界最早接軌的城市之一；但4年前基隆市政府才熱鬧辦完基隆港建港130周年，怎麼一下子就跳到157年了？是在打臉基隆市長林右昌嗎？再次引起論戰。

台東縣學生午餐不只吃國產豬 11月前升級關山有機米

台東縣政府教育處為確保縣內中小學學生午餐吃得安全、健康、安心，繼日前宣示只吃國產豬肉之後，即日起至11月底

影／台東這旗魚油花太棒 創天價每公斤601元比黑鮪均價高

台東縣成功鎮63歲漁民陳永福昨天利用國慶連假最後一天出海，下午一點多在東河外海捕獲一尾重210公斤的白皮旗魚，這尾旗魚今...

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

彰化地檢高顏值學霸書記官 從英文翻譯中找到自我定位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。