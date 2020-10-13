109年全民運聖火 今由台東回傳主辦的花蓮縣

109年全民運動會預定17日至22日一連6天在花蓮縣舉行，聖火9月26日起自花蓮縣出發，以逆時鐘方向傳遞，昨天下午4點傳遞到台東，由台東縣政府教育處處長林政宏代表迎接，今天上由台東出發繼續逆時針傳回花蓮縣。

全民運聖火今天上午從台東出發，以車運方式北上，沿卑南、鹿野、關山等鄉鎮，預定今天上午9點35分在花蓮與台東縣界的台東縣池上地牛故事館，交還花蓮縣人員傳回今年全民運主會場。