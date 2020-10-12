中秋國慶連假 清水地熱公園成宜蘭最夯
宜蘭縣政府今天表示，日前中秋與國慶連假，清水地熱公園成宜蘭旅遊人氣王，入園總遊客達3萬6480人次。
宜縣府工商旅遊處統計，第2名是冬山鄉梅花湖風景區2萬9590人次，第3名為礁溪鄉五峰旗風景特定區2萬7615人次。
工商旅遊處說，清水地熱公園位於大同鄉清水橋上游約5公里處，占地約2.5公頃，溫泉屬於鹼性泉。園區共設3座煮食池、2座泡腳池、一條30公尺長泡腳野溪，遊客可向當地業者租借竹簍，以自備食材煮食玉米或雞蛋。
此外，園區共規劃250個車位，近年每逢假日常爆滿，縣府採一進一出管制措施，也讓園區外道路上車輛大排長龍。
工商旅遊處統計，清水地熱公園類似太平山國家森林公園鳩之澤溫泉區，冬暖夏涼，一年四季都能玩，還能體驗煮溫泉食物，這些都是成為人氣王優勢。此外，園區目前規劃建湯屋，預計明年農曆年前完工開放，屆時勢必吸引更多人潮。
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