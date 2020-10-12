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影／台東這旗魚油花太棒 創天價每公斤601元比黑鮪均價高
台東縣成功鎮63歲漁民陳永福昨天利用國慶連假最後一天出海，下午一點多在東河外海捕獲一尾重210公斤的白皮旗魚，這尾旗魚今天下午2點拍賣，因魚肉油花太漂亮，拍賣價每公斤601元，不僅創下天價，寫下成功鎮今年旗魚最高拍賣單價，甚至比今年成功鎮黑鮪魚均價400元，還高出201元。
這尾白皮旗魚為有50年摽旗魚經驗的陳永福賺進12萬6210元。下午拍賣會上，他樂得合不攏嘴，他笑嘻嘻的說：「國小畢業就上船捕魚，50年來捕過無數旗魚及部黑鮪魚、黃鰭鮪等，也曾捕獲360公斤的白皮旗魚，但就這尾旗魚拍賣價錢最高，我最滿意」。
成功鎮新港漁會總幹事陳俊銘表示，新漁發323號船長陳永福捕獲的210公斤白皮旗魚，重量其實很常見，成功鎮捕獲最重旗魚有580幾公斤重，但陳永福捕獲的旗魚因全身油花分布均勻且細膩，最終以每公斤601元由「鯊魚黑幫餐廳」業者陳文榮得標。
陳俊銘說，每公斤601是今年成功鎮施魚拍賣價最高紀錄，因目前是成功鎮旗魚魚汛期，未來會不會再創紀錄，不得而知，但這尾旗魚的拍賣價，已比今年成功鎮黑鮪魚拍賣均價400元，還高出許多。
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