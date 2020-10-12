花蓮市社福中心定點臨托服務 收6歲以下孩童
花蓮縣政府社會處爭取前瞻計畫補助，修繕花蓮縣社會福利館1樓，成立花蓮市社會福利服務中心，規畫「親子行動車」、「就業駐點」及「定點臨托」3大特色服務。其中提供6個月至6歲兒童臨時托育服務，家長可透過電話或網路預約，給予即時性的育兒支持與喘息協助，預計下月上路。
花蓮是全台第5個提供6個月至6歲兒童定點臨時托育服務的縣市，自11月起周一至周五上午9時至下午5時，以每2小時為1個單位，每次收托2名兒童，國定假日不收托。
花蓮縣府社會處婦幼科長林鳳珠表示，花蓮市幾乎都是就業的雙薪家庭，因此特別規畫跟其他區不同的服務，除了結合花蓮就業中心外，社福中心提供定點臨托服務，有簡單遊戲室遊玩，以及玩具車、磁鐵等遊具，短時間可協助照顧6歲以下孩子，不過要在3天前電話或網路預約，每次收費158元。
她說，受限空間及人力，目前主要配置1名專職托育人員，另有1名行動親子館的托育人員輔助，每次可照顧2名兒童；若急需臨時托育，可致電服務中心詢問是否有人力可收托。
林鳳珠指出，孩子如果罹患水痘、腸病毒等高度傳染病，或臨托當天發燒，以及因腸病毒停課非生病的兒童等，皆不接受托育，以免造成感染。
另外，社福中心設有親子行動車，以行動式親子館的概念，由托育及社工人員攜帶教玩具、繪本，深入到社區活動中心等地點，邀請親子在車內遊玩，就近知道孩子的狀況，並跟家長討論如何教養孩子，灌輸正確觀念。
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