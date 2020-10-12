快訊

康軒向女員工道歉 雙方調解結果出爐

國安基金達成護盤任務 決定退場

影／宜蘭百歲人瑞慶重陽 養生之道閱讀打牌笑口常開

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
宜蘭縣政府慶祝重陽節，邀請百歲人瑞陳李莉莎女士(前右)與李森土先生(前左)，訴說他們精彩的人生故事與養生之道。記者戴永華/攝影
宜蘭縣政府慶祝重陽節，邀請百歲人瑞陳李莉莎女士(前右)與李森土先生(前左)，訴說他們精彩的人生故事與養生之道。記者戴永華/攝影

高齡化社會百歲人瑞年年增，宜蘭今年有80位，縣政府迎接重陽節送給長輩金鎖片、豬腳麵線及紅包，今天邀請101歲的陳李莉莎及滿百歲的李森土訴說生命故事，相當精彩。陳李莉莎的養生之道是閱讀、打牌活腦，吃飯七分飽；李森土笑口常開、凡事不計較，都是值得晚輩學習的人生態度。

宜蘭百歲及逾百人瑞共80位，縣府製作人瑞專書，贈送每位長者1萬元重陽禮金、金鎖片、豬腳麵線及蘋果禮籃，象徵平安健康與幸福。縣長林姿妙今在重陽節慶祝活動中，推著李森土進入會場，李曾在羅東國小執教，算起來是林縣長的老師，陳李莉莎女士也由社會處長林蒼蔡及家人攙扶走入會場。

百歲人瑞走過3萬6千多個日子，大家好奇他們的人生故事與養生之道。民國8年出生的陳李莉莎，優雅的談吐舉止，纖細的一雙手，她說，老祖先從北方南下定居湖南長沙，打造的四合院有庭院、小橋流水，被稱為「李家花屋」，靠著經營陶器窯燒買賣，祖父腰纏萬貫，家中不愁吃穿，還請佣人打理一切。

「莉莎」很洋化的名字，其實她原名叫李國賽，因出生時父親夢到一場賽會而命名，李家三千金都覺得名字不好聽，經家人同意後姐姐改名為默沙、樂沙，她覺得長沙很美麗，改名為「麗沙」，來台後再改成「莉莎」。

李家大姐嫁給軍人，育有一女，不幸因病往生。李母憐惜幼女無人照應，要莉莎嫁給大姐夫，接手照顧大姐的女兒，後來她也生了3兒1女。

隨政府撤退，花盡金銀珠寶，來台住進眷村，生活一切從頭開始，直到把孩子們拉拔長大，才減輕負擔。閱讀閒書是陳李莉莎的興趣，從小看著長輩學打牌，「打牌」與「閱讀」成了晚年活腦的兩大利器，生活規律、不暴飲暴食，每天餐桌上的菜色種類多樣化，但都只品嘗一點，營養均衡讓她長保健康。

百歲人瑞李森土經營羅東鎮知名的李阿又餅店，年輕時當過老師，歷經二次大戰的紛亂社會，從事教職40年獲獎無數，退休正式接手餅店；父親李阿又出生於民國前23年，民國46年中風辭世，他為了追念父親，把店名改為李阿又餅店，相傳四代、百年飄香，每年中秋節製作的小月餅很受歡迎，一直是羅東鎮的排隊名店。

李森土會講日語、國台語，多才多藝，以前在國小任教時，幾乎什麼都要會，個性樂天且開朗隨和，少與人發生爭執，服務任教滿40年時，榮獲前教育部長朱匯森頒給「菁莪樂育」匾額；民國74年退休，前縣長陳定南贈予獎盤，感謝他作育英才，長年對教育付出。他擅長國標舞及唱歌，全是自學而來，笑口常開，凡事不計較，知足常樂就是他的養生之道。

宜蘭縣長林姿妙送給人瑞重陽禮金與個人專刊，李森土先生的養生之道是笑口常開，凡事不計較。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙送給人瑞重陽禮金與個人專刊，李森土先生的養生之道是笑口常開，凡事不計較。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙送給人瑞象徵平安的蘋果禮籃，101歲陳李麗莎女士的養生之道是閱讀、打牌，吃飯七分飽。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙送給人瑞象徵平安的蘋果禮籃，101歲陳李麗莎女士的養生之道是閱讀、打牌，吃飯七分飽。 記者戴永華/攝影

羅東 重陽節 人瑞

延伸閱讀

宜蘭望龍埤湖畔驚見遊客釣鯉魚 眾人怒批：教育真失敗

東北風影響 北北基宜蘭注意大雨

高雄市發5.7億重陽敬老禮金 百歲人瑞可領萬元

下雨仍爆滿！宜蘭清水地熱遊客爆量 啟動總量管制

相關新聞

花蓮市社福中心定點臨托服務 收6歲以下孩童

花蓮縣政府社會處爭取前瞻計畫補助，修繕花蓮縣社會福利館1樓，成立花蓮市社會福利服務中心，規畫「親子行動車」、「就業駐點」...

影／宜蘭百歲人瑞慶重陽 養生之道閱讀打牌笑口常開

高齡化社會百歲人瑞年年增，宜蘭今年有80位，縣政府迎接重陽節送給長輩金鎖片、豬腳麵線及紅包，今天邀請101歲的陳李莉莎及...

影／禽畜糞堆肥場別設我家旁 民眾赴台東縣議會陳情

「還我清靜家園」台東市豐源里長施學志今天帶50餘位里民， 由多位縣議員陪同拉著「誓死捍衛家園」等白布條，針對設置堆肥場爭...

高英工商奪全國高中職太陽能模型車賽冠軍 前進國際賽

高英工商10月參加教育部南部太陽能學校舉辦的2020全國高中職太陽能模型車競賽，「GTC雞蛋豆腐」車隊榮獲冠軍，年底將代...

礁溪人行步道改畫道路 將檢討修改

宜蘭礁溪都市計畫正進行第五次通盤檢討，鄉公所提送縣府計畫公開展覽草案中，把17條、4公尺寬的人行步道，變更成道路用地，雖...

花蓮4星重慶市場 加蓋屋頂防漏

曾獲4星認證的花蓮重慶市場，自2015年改建以來常有頂棚漏水問題，市場地上易積水，買菜民眾得小心行走才不會滑倒。市公所向...

台東最美教堂 像在歐洲街頭

建堂54年歷史的長老教會台東更生教會，2年前重建新教堂，外觀呈現17世紀歐洲盛行的巴洛克式建築藝術風格，融合華麗、典雅、...

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

柯p說，因爲疫情，民眾才被迫選擇東部、外島玩，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳回應說，柯p講的沒有錯，那是事實，當然...

影／宜蘭礁溪都計通盤檢討 17條人行步道改畫道路爆爭議

宜蘭礁溪都市計畫正進行第五次通盤檢討，鄉公所提送到縣政府辦理計畫公開展覽的草案中，把17條、4公尺寬的人行步道變更成道路...

花蓮石雕季戶外創作營 明起封路至11月底

今年「花蓮國際石雕藝術季」戶外創作營將於24日登場，為配合活動前後的布置及撤場作業，避免石雕產生的粉塵、噪音影響，明（1...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

高山猴群輪流進攻甜柿園 果農動用20犬聰明擊退

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。