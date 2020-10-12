影／宜蘭百歲人瑞慶重陽 養生之道閱讀打牌笑口常開

高齡化社會百歲人瑞年年增，宜蘭今年有80位，縣政府迎接重陽節送給長輩金鎖片、豬腳麵線及紅包，今天邀請101歲的陳李莉莎及滿百歲的李森土訴說生命故事，相當精彩。陳李莉莎的養生之道是閱讀、打牌活腦，吃飯七分飽；李森土笑口常開、凡事不計較，都是值得晚輩學習的人生態度。

宜蘭百歲及逾百人瑞共80位，縣府製作人瑞專書，贈送每位長者1萬元重陽禮金、金鎖片、豬腳麵線及蘋果禮籃，象徵平安健康與幸福。縣長林姿妙今在重陽節慶祝活動中，推著李森土進入會場，李曾在羅東國小執教，算起來是林縣長的老師，陳李莉莎女士也由社會處長林蒼蔡及家人攙扶走入會場。

百歲人瑞走過3萬6千多個日子，大家好奇他們的人生故事與養生之道。民國8年出生的陳李莉莎，優雅的談吐舉止，纖細的一雙手，她說，老祖先從北方南下定居湖南長沙，打造的四合院有庭院、小橋流水，被稱為「李家花屋」，靠著經營陶器窯燒買賣，祖父腰纏萬貫，家中不愁吃穿，還請佣人打理一切。

「莉莎」很洋化的名字，其實她原名叫李國賽，因出生時父親夢到一場賽會而命名，李家三千金都覺得名字不好聽，經家人同意後姐姐改名為默沙、樂沙，她覺得長沙很美麗，改名為「麗沙」，來台後再改成「莉莎」。

李家大姐嫁給軍人，育有一女，不幸因病往生。李母憐惜幼女無人照應，要莉莎嫁給大姐夫，接手照顧大姐的女兒，後來她也生了3兒1女。

隨政府撤退，花盡金銀珠寶，來台住進眷村，生活一切從頭開始，直到把孩子們拉拔長大，才減輕負擔。閱讀閒書是陳李莉莎的興趣，從小看著長輩學打牌，「打牌」與「閱讀」成了晚年活腦的兩大利器，生活規律、不暴飲暴食，每天餐桌上的菜色種類多樣化，但都只品嘗一點，營養均衡讓她長保健康。

百歲人瑞李森土經營羅東鎮知名的李阿又餅店，年輕時當過老師，歷經二次大戰的紛亂社會，從事教職40年獲獎無數，退休正式接手餅店；父親李阿又出生於民國前23年，民國46年中風辭世，他為了追念父親，把店名改為李阿又餅店，相傳四代、百年飄香，每年中秋節製作的小月餅很受歡迎，一直是羅東鎮的排隊名店。