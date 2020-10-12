影／禽畜糞堆肥場別設我家旁 民眾赴台東縣議會陳情

「還我清靜家園」台東市豐源里長施學志今天帶50餘位里民， 由多位縣議員陪同拉著「誓死捍衛家園」等白布條，針對設置堆肥場爭議，前往台東縣議會陳情，議長吳秀華接過陳情書後承諾，「周五利用議會定期會進行處理」。

反對在里內設置堆肥場，施學志與數十位里民今年7 月24日曾在議員周達三、林威志、陳銘風等及新民代表陳慶忠、張品澤、陳金溪等人陪同前往縣府陳情，得知縣府將全案送交議會審查，施學志今天上午9點再布著約50餘位里民到議會陳 情，由議長吳秀華代表接受陳情書。

施學志期待議員們要有勇氣拒絕為縣府背書；議員林參天批批說：「縣府核准民間業者在豐源里設堆肥處理場，事前未辦公聽會，說明會，先給建照，再說權責歸中央，想生米煮成熟飯，用偷天換日的手法掩護業者，議會絕不會同意。」

吳秀華表示，「大家的訴求，我們都聽到，本周五16日議會安排縣府提案審查會議，會併同人民陳情案一起處理」。