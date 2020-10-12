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高英工商奪全國高中職太陽能模型車賽冠軍 前進國際賽

聯合報 / 記者徐如宜／連線即時報導
高英工商「GTC雞蛋豆腐」車隊榮獲2020全國高中職太陽能模型車競賽冠軍，年底將代表台灣出戰澳洲國際賽。圖／高英工商提供
高英工商「GTC雞蛋豆腐」車隊榮獲2020全國高中職太陽能模型車競賽冠軍，年底將代表台灣出戰澳洲國際賽。圖／高英工商提供

高英工商10月參加教育部南部太陽能學校舉辦的2020全國高中職太陽能模型車競賽，「GTC雞蛋豆腐」車隊榮獲冠軍，年底將代表台灣出戰澳洲國際賽。選手包括汽車科學生高萇椿、胡家弘、藍于皓及廣告設計科學生黃培菁，在汽車科主任黃志仁和教師蔡政龍帶領下，在各家精銳車隊中脫穎而出。

高英工商表示，「全國高中職太陽能模型車競賽」至今已15屆，汽車科從得知這項比賽就從不缺席，從最初完全不會，慢慢成長學習，且從每年比賽的失敗中汲取經驗，成績才慢慢提升。今年冠軍寶座歸屬高英工商「GTC雞蛋豆腐」車隊，基隆二信中學「Phoenix」車隊拿下亞軍，前三名車隊將在年底代表台灣出戰澳洲國際賽。

汽車科主任黃志仁幽默的說，一路走來，起初一直猜測對手的車子是不是藏著電池？不然怎麼比我們快這麼多？學校帶著更高端的製車技術與資質更高的學生持續努力，堅持「對的事情，做就對了！」雖然比賽難度很高，結合了電力學、機械力學、動力學等許多理論基礎，又需要掌握陽光功率對太陽能板產生的電力進而提升速度策略，在學校繁多的事務下，師生沒有寒暑假就這樣埋頭一直做下去。

選手們說，常常在操場頂著大太陽試車，讀取需要的數據，老師陪著大家犧牲假期，一起準備比賽，最終迎來了冠軍，而且是完勝、沒有懸念的冠軍！

高英工商校長陳德松表示，學校 的優質，是來自於老師和學生的優質，加上永不放棄的信念。面對各種困難與挑戰，學生們都不是天才，還有許多要學習成長的地方，持續不懈就會累積成功的條件。

高英工商「GTC雞蛋豆腐」車隊榮獲2020全國高中職太陽能模型車競賽冠軍，年底將代表台灣出戰澳洲國際賽。圖／高英工商提供
高英工商「GTC雞蛋豆腐」車隊榮獲2020全國高中職太陽能模型車競賽冠軍，年底將代表台灣出戰澳洲國際賽。圖／高英工商提供

澳洲 雞蛋 教育部

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