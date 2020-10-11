花蓮4星重慶市場漏水 獲補助加蓋頂樓防漏

曾獲4星認證的花蓮重慶市場，自2015年改建以來常有頂棚漏水問題，市場地上容易積水，買菜民眾得要小心行走才不會滑倒。市公所向經濟部爭取改善經費436萬元，加上市公所自籌48萬元，進行頂樓加蓋防水工程，預計下月16日完工，在施工期間市場照常營運。

重慶市場近年參加經濟部優良市集評選，繼2018年榮獲3星認證優良市集後，去年再摘下東部首個獲得4星認證的傳統市場，在200多個攤位中，有5家攤商分別拿下4星及3星的「樂活名攤」認證。

雖然獲星級認證，但漏水問題長年無法改善。陳姓攤商指出，改建後原以為會有乾淨的市場環境，卻出現「外面下大雨、裡面下小雨」，感到不便。常逛菜市場的黃姓縣民說，雖然市公所積極改善，但還是會漏水，導致地面積水很容易滑倒，有違4星認證的名譽。

花蓮市公所表示，重慶市場自2015年3月啟用後，就出現頂棚漏水情形，雖經塗以矽膠及抓漏改善，但因頂樓是攤商營業用自來水塔區，有許多箱涵與管線，如果只做防水工程，可能難以防止漏水問題。

市長魏嘉賢說，經工程單位評估，並與攤商自治會商討後，在符合相關法規前提下，以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏至頂樓地板，同時在周邊增加防水工程，加強建築物的防水性、耐候性、持久性及隔熱性。