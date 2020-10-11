快訊

說好的消防員防疫津貼呢 12縣市還沒發！基層嘆「同工不同酬」

金正恩怎麼了？閱兵演說頻致謝、道歉甚至落淚

花蓮4星重慶市場漏水 獲補助加蓋頂樓防漏

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮重慶市場有頂棚漏水情形，市公所以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏。圖／花蓮市公所提供
花蓮重慶市場有頂棚漏水情形，市公所以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏。圖／花蓮市公所提供

曾獲4星認證的花蓮重慶市場，自2015年改建以來常有頂棚漏水問題，市場地上容易積水，買菜民眾得要小心行走才不會滑倒。市公所向經濟部爭取改善經費436萬元，加上市公所自籌48萬元，進行頂樓加蓋防水工程，預計下月16日完工，在施工期間市場照常營運。

重慶市場近年參加經濟部優良市集評選，繼2018年榮獲3星認證優良市集後，去年再摘下東部首個獲得4星認證的傳統市場，在200多個攤位中，有5家攤商分別拿下4星及3星的「樂活名攤」認證。

雖然獲星級認證，但漏水問題長年無法改善。陳姓攤商指出，改建後原以為會有乾淨的市場環境，卻出現「外面下大雨、裡面下小雨」，感到不便。常逛菜市場的黃姓縣民說，雖然市公所積極改善，但還是會漏水，導致地面積水很容易滑倒，有違4星認證的名譽。

花蓮市公所表示，重慶市場自2015年3月啟用後，就出現頂棚漏水情形，雖經塗以矽膠及抓漏改善，但因頂樓是攤商營業用自來水塔區，有許多箱涵與管線，如果只做防水工程，可能難以防止漏水問題。

市長魏嘉賢說，經工程單位評估，並與攤商自治會商討後，在符合相關法規前提下，以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏至頂樓地板，同時在周邊增加防水工程，加強建築物的防水性、耐候性、持久性及隔熱性。

另外，市公所長期推廣重慶市場，舉辦傳統市場購物促銷活動，舉辦「2020小城生活」攤商訪談紀錄展，展期將至10月底。

曾獲4星認證的花蓮重慶市場常有漏水問題，市公所利用484萬元，進行頂樓加蓋防水工程，預計下月16日完工。記者王思慧／攝影
曾獲4星認證的花蓮重慶市場常有漏水問題，市公所利用484萬元，進行頂樓加蓋防水工程，預計下月16日完工。記者王思慧／攝影

漏水 傳統市場

相關新聞

影／宜蘭礁溪都計通盤檢討 17條人行步道改畫道路爆爭議

宜蘭礁溪都市計畫正進行第五次通盤檢討，鄉公所提送到縣政府辦理計畫公開展覽的草案中，把17條、4公尺寬的人行步道變更成道路...

花蓮石雕季戶外創作營 明起封路至11月底

今年「花蓮國際石雕藝術季」戶外創作營將於24日登場，為配合活動前後的布置及撤場作業，避免石雕產生的粉塵、噪音影響，明（1...

開放水域聯盟：海洋國家禁下水？

全台各地近一年興起水域「解嚴」活動，在禁止水域活動的河道、水庫或海岸邊，都可見台灣開放水域聯盟成員的抗議身影。聯盟召集人...

多良車站「傘害」 影響鐵道安全

全台最美麗車站台東縣太麻里鄉「多良車站」，得天獨厚的美麗風景吸引觀光人潮，卻也帶來嚴重的「傘害」，鐵道旁竟是遊客掉落雨傘...

冬山河水域 民團划獨木舟爭取「解嚴」

在宜蘭縣冬山河從事水域活動，須申請許可才能下水。台灣開放水域聯盟一連3天，號召數十人同划獨木舟，拉布條爭取水域「解嚴」，...

宗教巡禮／花蓮港天宮 連2年雙媽會

廟齡僅37年的花蓮港天宮，奉祀的媽祖靈驗，香火鼎盛，廟宇規模宏偉，每逢媽祖聖誕、安座大典宮慶，信眾湧入。廟方近年相當有活...

暖暖公園新跑道 橡膠粒掉滿地

基隆市府花1600萬元改善暖暖運動公園老舊運動設施，但民眾卻發現新鋪3色PU跑道嚴重「掉漆」，表面橡膠顆粒不僅掉滿跑道，...

變變變…基隆輕軌變捷運 會不會又是政治空包彈？

蔡總統三年前送給基隆人的「大禮」—基隆輕軌，因為先射箭再畫靶，不只最初喊出的「Tram-Train」毫不可行，變更改採輕軌也因排擠台鐵路廊，引發市民強力反彈生變。如今基隆輕軌可能「升級」中運量捷運，且還要整合捷運民生汐止線，未來三線共構用地取得又是一大困難。會不會又是一枚用來騙選票的政治空包彈？

花蓮鹽寮漁港北積砂南傾蝕 縣府委外評估爭取經費改善

花蓮縣壽豐鄉鹽寮漁港是全縣3個漁港之一，但長年受漂砂淤積等影響，漁港使用受限，目前僅竹筏進出。縣府委託台灣海洋大學進行監...

南迴金峰鄉終於有超迷你超商！部落村民：有總比沒有好

台東南迴4鄉鎮唯一山區的金峰鄉，盼了幾十年，終於在今年8月有24小時便利超商業者進駐開店，讓南迴超商不再三缺一。不過，金...

普天同慶！台東基督教醫院今早接生國慶寶寶

今天雙十國慶，普天同慶國家生日之際，台東基督教醫院今天一早8點56分，由婦產科主任醫師郭成興接生一名國慶寶寶。郭成興說，...

花蓮元旦媽媽喜迎國慶寶寶 笑稱「要忘記生日都很難」

今天是雙十國慶，花蓮門諾醫院在中午前已接生了兩名國慶寶寶，另外還有兩名產婦在待產。34歲的魏君庭是1月1日出生，今年第二...

熱門新聞

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

淡水違建隔93房出租 新北16天拆光再收56萬費用

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

今天去台中總站夜市怕擠爆？ 中警繪製路線圖防塞

台中總站夜市今晚大停電 遊客摸黑繼續逛興致不減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。