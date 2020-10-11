影／宜蘭礁溪都計通盤檢討 17條人行步道改畫道路爆爭議

宜蘭礁溪都市計畫正進行第五次通盤檢討，鄉公所提送到縣政府辦理計畫公開展覽的草案中，把17條、4公尺寬的人行步道變更成道路用地，雖可容納更多車流進入，卻造成市區人多車多打結，土地所有權人權益受損更氣到跳腳。鄉公所表示，會聽取民眾意見做修改，縣府也說會審慎把關。

「礁溪都市計畫」自民國61年發布實施後已進行過4次通盤檢討作業，第5次檢討計畫草案的公開展覽時間從9月11日至10月10日止，這段期間辦過3次說明會，卻有土地所有權人直到最後一次10月6日召開的說明會，都沒有接到開會通知。縣府教育處前處長呂健吉因為親戚有土地被畫為道路用地，詢問他如何反映意見？他看了計畫案，赫然發現他才興建兩年的房子，也被畫進去為道路用地，沒有被通知出席說明會，附近鄰居30幾戶都沒有被通知，群起譁然。

用地變更案最讓人詬病是，全區41處人行步道中，鄉公所把17條、4公尺的人行步道，變更做為8公尺至10公尺道路。呂健吉去參加6日召開的說明會，他說，有些民宅正在興建或興建完成才沒幾年，就可能因都市重畫面臨拆除。如果當初有計畫要拓寬道路，就不該核發建照，但結果是發照同意民眾蓋房子後，現在卻又將興建中的房屋畫成道路用地，豈不是拿人民的財產開玩笑？

賴姓土地所有權人說，礁溪市區塞車嚴重，一直在講要興建外環道路，目前的台二庚預定道路就是要把部分車流引走到市區外，結果鄉公所把這麼多人行步道變成道路，吸引更多車輛進入交通最複雜市區，此交通規畫概念讓人難以理解；更有人質疑，闢建新道路後必定有路旁的地主獲利，鄉公所若未能提出合理說明，難脫圖利之嫌。