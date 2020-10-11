花蓮石雕季戶外創作營 明起封路至11月底

今年「花蓮國際石雕藝術季」戶外創作營將於24日登場，為配合活動前後的布置及撤場作業，避免石雕產生的粉塵、噪音影響，明（12日）起至11月29日止，將封閉花蓮縣文化局演藝堂後方、約350公尺長的文苑路雙向路段，文化局已在周圍街道設置路牌提醒，請用路人改道。

文化局這屆藝術季國際徵件共收到95大洲、52國，合計238名石雕家報名，經評選後，選出6國、16名藝術家獲來台資格，但受新冠疫情影響，有10名外國藝術家無法入境創作，將保留下屆受邀資格。

文化局將展開為期1個月的戶外創作營，時隔9年後場地再度回到文化局園區辦理。為配合前置作業的石材吊運、場地設置，直到活動結束後的撤場作業等，將進行封路。文化局近日已在民權路、文苑路、海岸路、民樂三街、中興路43巷等鄰近路段，設置10處告示牌提醒用路人需配合改道。

另外，除該封閉路段路邊和美術館後方的部分停車位，園區內外既有停車空間不受影響，照常開放民眾使用，且場地周遭都是公、民營機構，對住宅與商業衝擊較少。

不過，期間仍將產生粉塵、噪音等問題，文化局表示，期間有灑水噴霧、定時清掃、防塵網阻隔等因應措施，降低影響；也將安排導覽及體驗課程，讓民眾了解石雕創作過程，也能體諒其造成的不便。