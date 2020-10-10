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獨木舟南澳上岸 因海域「未開放」戲水害他挨罰3萬元

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
開放水域聯盟今年6月6日出海，因從南澳沙灘上岸，召集人李元治收到縣府3萬元罰單。圖／李元治提供
開放水域聯盟今年6月6日出海，因從南澳沙灘上岸，召集人李元治收到縣府3萬元罰單。圖／李元治提供

宜蘭縣南澳沙灘目前禁止水域遊憩活動，今年6月6日有一群水上活動愛好者，為凸顯禁令不合理，號召20多名好友從東澳出海，南澳上岸，因違反遊憩規定，日前有成員收到縣府3萬元罰單。成員不滿，認為違反政府「向海致敬」原則，與中央政策背道而馳，不服裁罰提訴願。

對此，縣府解釋，南澳沙灘已在研擬開放，但目前仍禁止水域活動，對於該團體意見表示尊重。

宜蘭南澳沙灘因曾發生戲水客溺水意外，縣府明令禁止各項水域遊憩活動，今年6月6日，獨木舟教練李元治及20多名好友，認為水域禁令不合理，號召愛好者從東澳划獨木舟出海，最後從南澳沙灘上岸，被認定違反《發展觀光條例》、《水域遊憩活動管理辦法》，被海巡人員勸導上岸。

事後縣府研擬檢討水域開放政策，鬆綁宜蘭縣水域的活動限制，日前蘇澳港南端的豆腐岬水域已開放水上活動，從事立槳衝浪、獨木舟，事先申請就能放行，但南澳沙灘仍未鬆綁。

日前李元治收到縣府行政處分書，指6月活動違反相關規定，處罰3萬元，後續也也多名參與者收到公文，引起數名水上活動愛好者譁然，認為縣府違背中央「向海致敬」的政策原則。

身兼開放水域聯盟召集人、獨木舟教練李元治今受訪時指出，當天將陳情書交予縣府科長，且活動選在風平浪靜、天氣溫和的日子，是想讓外界知道海洋並不是這麼危險，沒想到最後卻換來開罰，他們會循訴願、行政訴訟程序，表達立場。

李元治也強調，台灣是海洋國家，不應該以禁止角度，限制民眾親海，以遊憩活動來說，適度開放反能改善周邊水域的遊憩安全，全面禁止不見得對遊憩活動有正面幫助，縣府應加強民眾安全親水教育，對觀光發展才有助益。

對此，縣府表示，所轄海域已採原則開放、部分限制，例如日前先開放豆腐岬水域，南澳地區海域也請成功大學團隊完成調查報告，正草擬修正公告解除禁令；但目前南澳海域仍禁止從事水上活動，6月活動是「違規」，裁罰符合法令規定。

縣府表示，水域活動都會進行滾動式檢討，但也呼籲水域遊憩活動者，陳情應在合法的環境及條件下進行意見交換，共同維護水域遊憩活動安全。

開放水域聯盟今年6月6日出海，因從南澳沙灘上岸，被岸巡人員包圍，召集人李元治事後收到縣府3萬元罰單。圖／李元治提供
開放水域聯盟今年6月6日出海，因從南澳沙灘上岸，被岸巡人員包圍，召集人李元治事後收到縣府3萬元罰單。圖／李元治提供
開放水域聯盟今年6月6日出海，因從南澳沙灘上岸，被岸巡人員包圍，召集人李元治事後收到縣府3萬元罰單。圖／李元治提供
開放水域聯盟今年6月6日出海，因從南澳沙灘上岸，被岸巡人員包圍，召集人李元治事後收到縣府3萬元罰單。圖／李元治提供

南澳 沙灘 獨木舟

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