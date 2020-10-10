花蓮鹽寮漁港北積砂南傾蝕 縣府委外評估爭取經費改善

花蓮縣壽豐鄉鹽寮漁港是全縣3個漁港之一，但長年受漂砂淤積等影響，漁港使用受限，目前僅竹筏進出。縣府委託台灣海洋大學進行監測暨補償方式評估計畫，研礙建置離岸或短突堤，保護受侵蝕海岸，縣府表示，將蒐集所有意見，向中央爭取經費找回鹽寮漁港榮景。

花蓮海岸線長達100多公里，卻因地形之故，僅有花蓮、鹽寮、石梯等3個漁港。鹽寮漁港早期是以捕龍蝦為主的小漁港，因長年受東北季風吹拂、颱風影響，北側易漂砂淤積，南側卻受到嚴重侵蝕。

20多年前漁港北側曾興建長240公尺的防波堤，又往南蓋了100公尺的海堤，但因沈箱工程放置失敗，後續工程跟著停擺，積砂、侵蝕等問題持續困擾著漁港。

縣府今年委託台灣海洋大學執行鹽寮漁港海域監測暨補償方式評估計畫，以漁港為中心，南北各延伸3公里的海岸段，也就是沿岸長度共6公里的海岸線作調查，最近在鹽寮村辦說明會，說明調查結果及據以研擬出的改善方案。