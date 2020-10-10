南迴金峰鄉終於有超迷你超商！部落村民：有總比沒有好

台東南迴4鄉鎮唯一山區的金峰鄉，盼了幾十年，終於在今年8月有24小時便利超商業者進駐開店，讓南迴超商不再三缺一。不過，金峰鄉這間超商有別於一般超商，而是無人自動販售的超迷你版超商，雖然省略的超商該有的東西及功能服務，部落村民仍開心說：「有總比沒有好」。

「小歸小，最起碼24小時都能有東西買。」金峰鄉嘉蘭部落陳姓居民說，現在都可以和別人說，部落有超商，而且還是知名連鎖超商，雖然東西不多，但想填飽肚子，絕對沒有問題，有牛奶、飲料、熟食，還有三明治呢，現在有時候小孩的早餐，就靠這間自動超商，很方便。

金峰鄉整個行政區域都位於山區裡，是南迴4鄉鎮唯一沒有靠省道台9線的鄉鎮，因此，幾十年來鄉民要去超商，就必須到就近車程約10分鐘的太麻里鄉市區，而隨著南迴公路拓寬，其他3鄉鎮超商如雨後春筍般開店，太麻里就有6間、大武鄉4間，就連最南端的達仁鄉也有3間。

為此，有超商業者在今年8月與金峰鄉公所打契約，在公所外約一坪大的空間，設置2台無人超商「智Fun機」，採取全自動的販賣模式，雖然無人服務，卻有遠端智慧系統掌控，隨時可進行補貨保持物品新鮮，同時也能監控機台溫度，選用的販售物品，也都具熱門商品。

超商業者表示，「智Fun機」販售的東西，主要以飲品及熟食為主，以方便為訴求，就是希望和部落雜貨店有所區隔，讓偏鄉民眾24小時都可以隨時隨地買到東西來吃喝，營運以來鄉民反應還不錯，未來，還可以依需求調整販售物品，讓偏鄉生活也能很都會便利。