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屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

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花蓮元旦媽媽喜迎國慶寶寶 笑稱「要忘記生日都很難」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
元旦媽媽魏君庭與丈夫今天喜迎第二胎，是一位國慶小女娃。圖／花蓮門諾醫院提供
元旦媽媽魏君庭與丈夫今天喜迎第二胎，是一位國慶小女娃。圖／花蓮門諾醫院提供

今天是雙十國慶，花蓮門諾醫院在中午前已接生了兩名國慶寶寶，另外還有兩名產婦在待產。34歲的魏君庭是1月1日出生，今年第二胎喜獲女兒，是「元旦媽媽生出國慶寶寶」，丈夫打趣說，母女倆生日都很特別，「想要忘記都很難。」

魏君庭與丈夫結婚7年，第一胎是男生，但隔了6年多才終於迎來第二胎，一男一女湊個「好」字。魏君庭說，女兒原本預產期原本是10月14日，但提前在昨天下午出現產兆，就到門諾醫院待產，原本以為會是個9日出生的「109」辣妹，沒想到延到今天凌晨才報到，「女兒選擇當個國慶寶寶」，她覺得「20201010」這個生日密碼很有意義。

「母女生日都有來自全國的祝福，真是太幸運了」她的丈夫柯先生說，原本就希望能有兩個孩子，只是中間隔得有點久，女兒出生讓他覺得很圓滿幸福，感謝門諾醫護團隊的細心照顧，這真是最棒的國慶禮物，更向妻子說聲「辛苦了」。

門諾醫院婦產科醫師蔡啟智說，高齡生產雖是趨勢，但一些如早產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也相對增加，建議女性朋友若有生育計畫，可以趁早。

元旦媽媽魏君庭與丈夫今天喜迎第二胎，是一位國慶小女娃。圖／花蓮門諾醫院提供
元旦媽媽魏君庭與丈夫今天喜迎第二胎，是一位國慶小女娃。圖／花蓮門諾醫院提供
元旦媽媽魏君庭與丈夫今天喜迎第二胎，是一位國慶小女娃。圖／花蓮門諾醫院提供
元旦媽媽魏君庭與丈夫今天喜迎第二胎，是一位國慶小女娃。圖／花蓮門諾醫院提供

國慶 早產

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