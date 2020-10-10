花蓮元旦媽媽喜迎國慶寶寶 笑稱「要忘記生日都很難」

今天是雙十國慶，花蓮門諾醫院在中午前已接生了兩名國慶寶寶，另外還有兩名產婦在待產。34歲的魏君庭是1月1日出生，今年第二胎喜獲女兒，是「元旦媽媽生出國慶寶寶」，丈夫打趣說，母女倆生日都很特別，「想要忘記都很難。」

魏君庭與丈夫結婚7年，第一胎是男生，但隔了6年多才終於迎來第二胎，一男一女湊個「好」字。魏君庭說，女兒原本預產期原本是10月14日，但提前在昨天下午出現產兆，就到門諾醫院待產，原本以為會是個9日出生的「109」辣妹，沒想到延到今天凌晨才報到，「女兒選擇當個國慶寶寶」，她覺得「20201010」這個生日密碼很有意義。

「母女生日都有來自全國的祝福，真是太幸運了」她的丈夫柯先生說，原本就希望能有兩個孩子，只是中間隔得有點久，女兒出生讓他覺得很圓滿幸福，感謝門諾醫護團隊的細心照顧，這真是最棒的國慶禮物，更向妻子說聲「辛苦了」。