獨／基隆公園PU跑道掉漆 大量橡膠顆粒流水溝民憂汙染

基隆市府花1600萬元改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，但有民眾投訴，新鋪3色PU跑道嚴重「掉漆」，表面橡膠顆粒不僅掉滿整個跑道，還四處堆積並因下雨有大量流入一旁水溝，擔心成千上萬的橡膠顆粒恐造成環境及水流生態汙染。市府表示，初期會掉屬自然現象，會派員加強清除水溝內外的顆粒。

「跑一圈不知會踩掉幾千顆，整個跑道鋪面全是橡膠顆粒，很誇張」一名每天都來跑步的林姓民眾說，跑道最近完工後大家很高興，但是卻發現上面的橡膠顆粒一碰就掉，跑道上分成紅、藍、黃3色，但是各色顆粒全部混在一起。

林姓市民表示，因為一下雨橡膠顆粒就會流到旁邊水溝，成千上萬顆粒滿布在水溝內外，如果流入河流很容易被魚阣下肚，恐造成環境影響及生態的汙染。

記者實地前往查看，發現有整條PU跑道有數十處堆積這些橡膠顆粒，查看水溝內也都滿是紅黃藍的顆粒，用手一碰跑道就掉一堆，用腳一踩更掉整片，「掉漆」相當嚴重。

議員林旻勳說，他到現場查看發現嚴重掉顆粒，詢問教育處指是正常情況，但他覺得不能流入水溝，一定要確實清理，會先觀察2、3個月，如果以後還是繼續掉會要求改善，不能汙染環境。

市府教育處體育場長郭台英表示，PU跑道最上層的色料顆粒是灑上黏著於最表層之耐磨層，未黏著牢固之顆粒脫落屬自然現象，並不會影響跑道安全，適時清除則可，等民眾使用一陣子自然脫落過後即會維持緊實層面。因地勢高高低低，與田徑場平順地形不同，跑道時斜坡道摩擦力會自然加大，才會脫落明顯並散落至跑道各處現象。會加強清掃，應不會對環境造成影響或汙染。她並指如有缺失，會改善完畢後才會通過驗收。