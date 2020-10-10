獨／基隆公園PU跑道掉漆 大量橡膠顆粒流水溝民憂汙染
基隆市府花1600萬元改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，但有民眾投訴，新鋪3色PU跑道嚴重「掉漆」，表面橡膠顆粒不僅掉滿整個跑道，還四處堆積並因下雨有大量流入一旁水溝，擔心成千上萬的橡膠顆粒恐造成環境及水流生態汙染。市府表示，初期會掉屬自然現象，會派員加強清除水溝內外的顆粒。
「跑一圈不知會踩掉幾千顆，整個跑道鋪面全是橡膠顆粒，很誇張」一名每天都來跑步的林姓民眾說，跑道最近完工後大家很高興，但是卻發現上面的橡膠顆粒一碰就掉，跑道上分成紅、藍、黃3色，但是各色顆粒全部混在一起。
林姓市民表示，因為一下雨橡膠顆粒就會流到旁邊水溝，成千上萬顆粒滿布在水溝內外，如果流入河流很容易被魚阣下肚，恐造成環境影響及生態的汙染。
記者實地前往查看，發現有整條PU跑道有數十處堆積這些橡膠顆粒，查看水溝內也都滿是紅黃藍的顆粒，用手一碰跑道就掉一堆，用腳一踩更掉整片，「掉漆」相當嚴重。
議員林旻勳說，他到現場查看發現嚴重掉顆粒，詢問教育處指是正常情況，但他覺得不能流入水溝，一定要確實清理，會先觀察2、3個月，如果以後還是繼續掉會要求改善，不能汙染環境。
市府教育處體育場長郭台英表示，PU跑道最上層的色料顆粒是灑上黏著於最表層之耐磨層，未黏著牢固之顆粒脫落屬自然現象，並不會影響跑道安全，適時清除則可，等民眾使用一陣子自然脫落過後即會維持緊實層面。因地勢高高低低，與田徑場平順地形不同，跑道時斜坡道摩擦力會自然加大，才會脫落明顯並散落至跑道各處現象。會加強清掃，應不會對環境造成影響或汙染。她並指如有缺失，會改善完畢後才會通過驗收。
市府爭取教育部體育署補助1600萬元，改善暖暖運動 公園各項老舊運動設施，進行全區環場步道改善、老舊階梯止滑磚 汰換、增設扶手欄杆及設置兒童遊戲專區，為營造親子運動空間及照明設施改 善等，兒童遊戲區將增設親子及鳥巢式鞦韆、草丘地景步道、蜘蛛人攀爬網及躲貓貓涵管等富有創意及教育意義之共融式遊戲設施。
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