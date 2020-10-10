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花蓮街頭4000面國旗高掛飄揚 國慶日再現季節限定美景

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府迎接國慶日，在全縣重要道路張掛國旗，旗海飄飄景象十分壯觀。記者王燕華／攝影
花蓮縣府迎接國慶日，在全縣重要道路張掛國旗，旗海飄飄景象十分壯觀。記者王燕華／攝影

每年雙十國慶前後，花蓮縣府在全縣各鄉鎮重要道路高掛國旗，壯觀景象已成花蓮「季節限定」美景，今年數量比往年增加，共有超過4000面正六號國旗在花蓮街頭迎風飄揚，將持續到月底。

每逢元旦、雙十等重要國家慶典，花蓮縣府會在全縣13鄉鎮市的重要道路掛起青天白日滿地紅的國旗，包括省道台9線、中央路、十六股大道、市區中山路、中正路及縣府周邊等路段，近日已經可見旗海飄揚的景色。

縣府社會處代理處長陳加富說，今年共懸掛4050面大面的正六號（96x144公分）國旗。考量東北季風強烈，為避免國旗橫掛被強風吹拂掉落或破損，因此近年來都是依照內政部國旗懸掛禮儀網，採直掛方式。

不只縣府掛國旗，在花蓮也有民家、機關社團等，會配合一起張掛國旗，在國慶日前後，處處旗海，熱鬧不已。

社會處表示，國旗預計懸掛到月底，已要求廠商定時巡查；若民眾想來捕捉季節限定美景，包括中央路、新生橋、尚志橋都是好地點，尤其中央路與中山路口的陸橋，從橋上往下拍，相當壯觀。

花蓮縣府迎接國慶日，在全縣重要道路張掛國旗，旗海飄飄景象十分壯觀。記者王燕華／攝影
花蓮縣府迎接國慶日，在全縣重要道路張掛國旗，旗海飄飄景象十分壯觀。記者王燕華／攝影

國旗 國慶 內政部

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