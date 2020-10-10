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誇張！最美多良車站竟出現「傘害」 恐影響鐵道安全
全台最美麗車站「多良車站」，得天獨厚的美麗風景吸引觀光人潮，卻也帶來嚴重的「傘害」，鐵道旁竟是遊客掉落雨傘，數一數超過十幾把傘具，有民眾憂心已撐開傘具，被風吹起，恐影響火車通行。鐵道局第四工程段表示，近期將派人清除。
鐵道局第四工程段表示，這些掉落的傘具，確實會影響鐵道安全，不僅影響火車通行，傘具也可能被強風吹起時，掛勾到電纜線造成短路，因此，提醒遊客拍照取景注意自己傘具外，近期也將派員清除掉落的傘具，以維護鐵道安全。
「多良車站」自爆紅以來，觀光人潮不斷增加，從原本每天不到幾百人次，到現在一天增加到3千人次不等，假日更是人潮不間斷，不過，由於台東地區夏、秋季節天氣炎熱，遊客步行到車站，很多都會撐起傘具遮陽，但往往拍照過程，一個不留意，傘具就掉落到鐵道旁。
記者實地走進車站平台往下一看，確實發現為數不少的傘具，經一數最起碼超過十把以上，有的傘具是開著，有的則是收起，甚至還有傘具懸掛在擋土牆上；而走進車站內的遊客，平均10人就有3個撐傘，平台上傘花朵朵開。
「這裡有時候風大，一不小心傘就脫手。」多良車站攤販表示，車站位在邊坡上，又是面海的迎風面，有時候會有強風，尤其在吹南風或東北季風，風勢都很強，遊客太專注拍照，手上的傘具就被吹走，之前還看到整個傘被吹到空中，還好沒有火車經過。
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