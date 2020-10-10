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南迴公路泛紅山頭 台灣欒樹展秋景
秋天腳步到了！台東目前不少地方開始展現「秋景」，其中，不能錯過的一大秋景，是南迴公路山頭泛紅的「台灣欒樹」，如櫻花般景致，詩情畫意、美不勝收，令人陶醉其中。
「好像出國的感覺！」台中蘇姓遊客說，開車經過南迴公路，沿途就看到一旁綠色山頭到處點綴紅色的花朵，以為在溫帶國家，彷彿櫻花盛開般，令人燦爛奪目，真的好漂亮，心情都好起來。
省道台九線南迴公路，每到10月就是台灣欒樹花期，紅色的花朵開滿整株樹梢，有如櫻花般景致，只要花開，就知道秋天季節到了，許多遊人行經該路段，總忍不住停車，拍照留念。
除了台灣欒樹，河床上的芒草花，也是南迴秋景之一，毛茸茸或金黃、或雪白的花穗，總在太陽光下散發耀眼色彩；南迴數條河床上，一大片芒草花和湛藍海景搭配，隨風搖曳，也是秋天美景。
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