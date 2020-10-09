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花蓮吉安芋頭進入產季 警方規畫護農勤務巡守農民心血
花蓮縣吉安鄉除了吉安米外，芋頭、韭菜、龍鬚菜都是重要農作物，近來是芋頭產期，吉安警方近日到重點田區設置臨時巡邏箱，加強深夜巡邏，守護農民辛苦栽種的心血。
吉安鄉是全台四大芋頭產地之一，栽種面積200多公頃，集中在干城及南華村一帶，大部分作水芋栽培，以檳榔心芋為主要品種，質地細緻、香氣濃郁，口味鬆軟很受歡迎。
近日是芋頭產期，警方規畫「護農勤務」，由分局偵查隊、各派出所、義警、守望相助隊等單位，一同組成護農團隊，依照農田面積、位置及收成順序，分配巡守範圍，並且交叉互換增加夜間巡邏密度。
警方強調，最近雖是連假期間，但絕不會鬆懈，會全力保障農民辛苦栽種的作物能順利收穫。
警方表示，護農範圍涵蓋吉安、壽豐兩鄉的重點田區，會設置臨時巡邏箱，在收成之前加強夜間巡邏，避免宵小有機可趁順手牽羊。也呼籲民眾，若發現不明或陌生人、車進入田園，或佯稱受雇工人，可以打電話通知當地派出所，或撥打110報案電話，共同防制。
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