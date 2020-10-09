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基隆龍安街建案施工路面崩裂居民憂安全 市府勒令停工

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆龍安街建案施工路面崩裂居民憂安全， 市府勒令停工。記者游明煌／攝影
基隆龍安街建案施工路面崩裂居民憂安全， 市府勒令停工。記者游明煌／攝影

基隆市龍安街一處建案今天下午基地在開挖時，造成路面崩裂長約有10多公尺，附近居民擔心裂縫越來越大，危及周遭住戶安全。工地人員進行灌漿處理，但居民認為只鋪表面下水淘空根本沒有用。市府都發處到場勘查，當場勒令停工，確認安全無虞後才能復工。

議員童子瑋到場表示，接獲文安里長李隆進反映，龍安街有建案施工，導致路面裂開，緊急通知都發處來現場了解，如有危害居民住屋安全，會請市府要求建商停工，居民先不要慌張。議員宋瑋莉也到場了解，要求做好安全措施，不要對工地旁的住戶造成安全危害。

文安里長李隆進說，下午1點多接獲鄰長通知，地面裂開，裂縫很大，趕緊請派出所把車子移走，看起來越來越嚴重，請市府趕快想補救的辦法。

市府都發處建管科長黃秀萍趕至現場了解，她指因該建案龍安街工地因地下室開挖造成路面龜裂部分，依施工中管制要點規定，現場勒令停工不得再開挖，加強工地擋土安全防護措完成並確人安全無慮，才可復工。

都發處要求工地周圍立即張貼辦理搶災告示，以維安全，請工地負責人聯絡營造廠技師、建築師辦理現場會勘。

現場工地人員在路面崩裂後進行鋼筋補強，並在路面灌漿用水泥補強，但民眾指下面都淘空不知有多深，只在上面鋪水泥蓋起來沒有用。都發處表示，會要求確實補強確認安全無虞。

基隆龍安街建案施工路面崩裂居民憂安全， 市府勒令停工。記者游明煌／攝影
基隆龍安街建案施工路面崩裂居民憂安全， 市府勒令停工。記者游明煌／攝影
基隆龍安街建案施工路面崩裂居民憂安全， 市府勒令停工。記者游明煌／攝影
基隆龍安街建案施工路面崩裂居民憂安全， 市府勒令停工。記者游明煌／攝影

基隆 童子瑋 建築

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