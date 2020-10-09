小魚市恢復熱絡景象 台東三和定置漁場開工了

秋風吹起，颱風季節接近尾聲，台東「三和定置漁場」也開始布設漁網抓魚，原本寧靜的三和小魚市又恢復熱絡景象，大家紛紛搶購新鮮的魚種。

休息3個多月，三和小魚市這2天又恢復往日吵雜、人來人往的熱鬧氣氛，早上8時、傍晚5時左右各1次新鮮、現撈的魚市搶購潮。

台東縣太麻里鄉南迴公路旁的三和定置漁場每年6月進入颱風旺季時就開始收網休息，雖然定置漁網不抓魚但服務不打烊，收購各地新鮮魚種讓饕客還能繼續大啖美味；颱風季節過後，約在每年的中秋節前後定置漁場的鮮活魚市便開張作業。

漁場主人日前研判，今年的颱風季節接近尾聲，「就算還有颱風也不多」，於是昨天定置漁場開始捕魚。

「要買要快，今天有10幾種魚上岸，有些是生魚片的好料」今天上午漁場人員還在介紹有哪些魚貨，久候的民眾已一窩蜂上前搶魚，每人手上最少都搶了2、3隻魚，不到10分鐘，高檔的魚已被搶空。

「有現撈 （現抓）可吃了」搶到紅甘魚的阿義開心的說，今天一大早就叫老婆起床張羅冰桶和早餐，隨後開車直奔三和漁港，抵達時漁船尚未上岸，夫妻倆閒來無事就一邊吃早餐一邊等，待漁穫上岸搬下車，2人雙面夾攻大搶購，買了3大袋，包括1隻紅甘，準備宰殺清理完後分送親友。