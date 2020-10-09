跟國慶同一天！宜蘭「獨立」70周年　切蛋糕盛大慶祝

宜蘭也有「獨立」紀念日！宜蘭縣早期行政區隸屬為台北縣，直到1950年10月10日，才從台北縣「獨立」設縣，明天為宜蘭縣獨立70周年紀念日，縣府今盛大切蛋糕慶祝，邀請前縣長呂國華、陳金德等人同唱生日快樂歌，提早為宜蘭祝壽。

宜蘭從1920年起，行政區劃就劃為當時的台北州管轄，分為宜蘭郡、羅東郡以及蘇澳郡，光復以後改隸台北縣，3個郡則改制為3個區，後來經由地方仕紳奔走，才在1950年獨立設縣，縣轄12個鄉鎮市，走過70個年頭，行政區劃都再未變動。

至於為何不是改制，而用「獨立」，縣史館館長廖英杰說，因宜蘭有30年都隸屬於台北州（縣）管轄，因此慶生會用「獨立」，也是歡慶宜蘭終於有自己的縣治機關，「不再隸屬於台北縣！」

今年正巧逢宜蘭「獨立」設縣70周年，縣府舉辦系列紀念活動，今上午於縣史館舉辦慶生會，邀請前縣長呂國華、陳金德，以及過去歷屆縣長眷屬代表，還有6名與宜蘭獨立紀念日同一天生日的民眾出席，同切生日蛋糕，為宜蘭縣提早祝壽。

廖英杰說，為了慶祝「獨立」，縣史館特別將館內鎮館之寶、1852年寫成的《噶瑪蘭廳志》，以及各項老照片、縣府工作報告、預算書、議事錄等與宜蘭發展相關的原件，逐一陳列展出，讓民眾認識故鄉的歷史。