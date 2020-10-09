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國慶連假首日 台東南迴景區滿滿人潮湧現不輸中秋

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國慶3天連假首日，民眾出遊朝再現，台東南迴沿線景點人潮不斷，多良車站觀景平台滿滿都是人。記者尤聰光／攝影
國慶3天連假首日，民眾出遊朝再現，台東南迴沿線景點人潮不斷，多良車站觀景平台滿滿都是人。記者尤聰光／攝影

國慶3天連假首日，民眾出遊朝再現，台東南迴沿線景點人潮不斷，包括多良車站、太麻里車站及櫻木平交道等，都是人潮，另少見的遊覽車，公路上也是一輛接著一輛。多車站攤商表示，「人潮不輸中秋連假」。

「一早觀景平台滿滿都是人。」多良車站烤肉攤商說，今天人潮是一波波的上來車站，很多是搭遊覽車整團的團客，感覺不輸中秋連假，如果天氣好的話，搞不好明天人會更多呢。

林姓貨車司機說，今天南下到尚武送貨，沿路北上車道都是出遊的遊覽車，一輛接著一輛，好像過去陸客來台旅遊的榮景一樣，其實看到這麼多遊覽車，也是好事，畢竟疫情影響無法出國，也帶動國旅市場。

警方也提醒，中秋連假期間違規最多路段，以多良段最多，主要違規項目未依號誌左轉、違規併排、超速等，用路人這3天連假途經該路段時，請配合現場交通管制人員引導，勿違規，以免被開單取締。

有最美出口站的太麻里火車站前，大批遊客取景拍照。記者尤聰光／攝影
有最美出口站的太麻里火車站前，大批遊客取景拍照。記者尤聰光／攝影

連假 遊覽車 中秋

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