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基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除 改做水泥大象溜滑梯

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影
基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影

基隆市暖暖區過港路暖江兒童公園右側的遊具破損老舊不堪，梯子有破洞，彈彈椅的座位和彈簧都分離，小朋友去玩恐發生危險，近日區公所已用封鎖線圍起來將拆除，市府工務處未來將配合提升道路品質公共環境改善計畫，規畫設置新遊樂場遊戲空間，要做水泥大象溜滑梯

近日市民在臉書社群「暖暖好所在」反映，暖暖過港路的暖江兒童公園8月右側的遊具區整個圍起來，不知道是要整修還是重建，因附近有2所幼稚園及1所小學，非常需要遊憩空間，本來的遊具破舊之餘偶爾還會有高壓水柱清洗，還有人來玩，現在封起來孩子更沒有活動空間了，希望相關人士能替暖暖區爭取一座像樣的公園。

附近居民說，暖江兒童公園範圍還算大，左側的遊具較新，還是有不少小朋友會去玩，右側因很老舊破損，沒人會去玩，希望趕快拆掉重做，但不要再用罐頭式遊具。

暖暖區公所民政處表示，右側遊具因損壞無法修復，已找廠商估價近期辦理拆除。此處公園用地市府工務處土木科正在辦理過港路提升道路品質改善計畫，將納入規畫設置新遊樂場遊戲空間，將做水泥大象的溜滑梯，預計明年可動工。左側遊具較新並未損壞，仍有小朋友會去，目前不動可繼續使用。

市議員林旻勳指出，建議連同旁邊的小公園一併來思考，爭取更優化升級的休憩空間，他會在議會提案爭取。基隆市有許多的鄰里公園，不屬於市府公園科管轄，而是由各自的區公所負責管理維護，常常碰到損壞、骯髒或不堪使用時，希望能夠增設更多的多元遊具與後續的維護費用。

基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影
基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影
基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影
基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影
基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影
基隆暖江兒童公園遊具破損將拆除，改做水泥大象溜滑梯。記者游明煌／攝影

基隆 溜滑梯 大象

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