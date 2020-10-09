7500萬元打造共融遊戲場 花縣府邀親子來當小小設計師

花蓮縣政府近日爭取到7500萬元，將在知卡宣綠森林親水公園設置4座共融式遊戲場，縣府明、後兩天舉辦參與式設計工作坊，邀親子擔任小小設計師，透過實地走訪、分組設計蒐集民意，設計出最符合大眾需求的遊戲場。

位於吉安鄉的知卡宣公園占地廣達10多公頃，原名「南埔森林園區」，後來依吉安鄉舊地名「知卡宣」更名，園區以童話風為主題，設計適合親子遊憩的多功能公園，有廣場、原生和水生植物園區、溫室、花園迷宮等，免費開放，近年來縣府暑假期間在知卡宣公園打造清涼刺激的戲水遊戲設施，大受親子歡迎。

縣府爭取到花東地區永續發展基金7500萬元，將在知卡宣公園內打造4座不同主題特色的共融式遊戲場，同時改善無障礙設施、景觀營造。

縣府農業處表示，「共融式遊戲場」是指能提供所有兒童，包括一般與具特殊需求的兒童，都能夠一同玩樂、遊戲、發展能力的遊戲空間。為了滿足不同年齡層、不同需求，10日及11日，舉辦兩場參與式設計工作坊，廣邀親子參加，成為共融遊戲場的小小設計師。